Knuser konkurrentene – men alt er ikke perfekt

Tesla Model Y har fått en eventyrlig mottakelse i Norge. I fjor ble det landets mest solgte bil – med drøyt 17.000 eksemplarer.

Ser vi på nybil-registeringene så langt i år er også Model Y overlegen.

Ingen av konkurrentene er i nærheten av salgstallene til Y.

Mye bil for pengene er det korte og enkle svaret på suksessen. Men hva er det egentlig som fungerer så bra, og hva er det som ikke imponerer? Vi har satt opp noen av våre punkter under.

Det positive

1) Drivlinjen

Velger du Model Y Longe Range er rekkevidden oppgitt til 533 kilometer. Performance-versjonen vi har testet denne gangen går noe kortere med sine 514 kilometer.

Likevel: Over 500 kilometer når du har 534 hestekrefter og firehjulsdrift er slett ikke ille.

Tesla er kjent for sine effektive drivlinjer. Det er ikke noe unntak på Model Y Performance.

I vår testperiode klarer vi fint å få forbruket ned på 12,1 kWt/100 kilometer ved rolig landeveiskjøring. Det er et godt tall på en SUV som veier over 2 tonn.

NY FARGE: Vår testbil har den nye lakkfargen «Quicksilver» – som er utviklet hos Teslas fabrikk i Berlin.

Den kommer sent – men stort sett veldig godt

2) Ytelser

Vi har allerede nevnt det. Model Y Performance er kruttsterk! 534 hestekrefter og 660 Nm sørger for at 0-100 km/t er unna på 3,7 sekunder.

Det er raskere enn en splitter ny Porsche 911 4S. Eller for å sette et annet perspektiv: Lamborghini Gallardo gjør øvelsen på 4,2 sekunder...

Hva du skal med slike krefter? Det får være opp til andre å diskutere, men muligheten er der i alle fall.

Er ikke akselerasjon og ytelser like viktig, kan Model Y RWD vært et smartere alternativ. Her må du «nøye» deg med 299 hestekrefter og en rekkevidde på 455 kilometer. Til gjengjeld faller prisen fra 561.215 for Performance-versjonen til 431.844 kroner.

Forbruk: På dette området er Tesla best av alle

HEFTIGE YTELSER: Til tross for at det er en familie-SUV med plass til fem, er ytelsene på linje med en grom sportsbil.

3) Plass

Model Y er en romslig bil. Plassen både foran og bak er god. Det enorme glasstaket styrker også den romslige følelsen du opplever inne i kupéen.

Dessuten er bagasjerommet også blant de største i klassen. Tesla oppgir hele 854 liter. Her skal det sies at Tesla oppgir volumet helt opp til taket – i motsetning til de fleste andre. Likevel: Plassen er stor.

ROMSLIG: Plassen i baksetet er også god.

4) Ladenettverk

På dette området har Tesla vært best fra dag én – med sitt eget ladenettverk. Her er det bare å koble ladekabelen inn og vipps så er lynladingen i gang. Her er det ingen apper, ladebrikker eller annet krøll. Enkelt og greit!

Dessuten er Tesla kjent for rask ladehastighet på bilene sine. Model Y Performance tar imot inntil 250 kW.

Det hører med til saken at Tesla nå har åpnet opp sine ladestasjoner for andre merker. Men du lader fremdeles rimeligere – sammenlignet med andre merker som får et påslag på prisen.

Model Y RWD på rekkevidde-test – se resultatet her

SUPERCHARGER: Tesla sitt ladenett er ganske så unikt. Akkurat nå er antall Superchargere i verden passert 45.000.

Det negative

1) Fjæringskomfort

Denne er litt todelt, ettersom vi nettopp tar utgangspunkt i Performance-modellen som skal være det mest sportslige alternativet i Model Y-familien.

Du merker ganske tydelig at understell og demperoppsettet er relativt stivt. Det er greit at bilen skal innby og takle aktiv kjøring gjennom svingene. Men vi synes likevel Model Y Performance oppleves litt for stiv i hverdagen.

Spesielt over skarpere humper og ujevnheter.

LITT STIV: Model Y Performance kan nok oppleves hakket for stiv i hverdagen for enkelte. Samtidig kan du kose deg å kjøre aktivt gjennom svingene. Men du får altså ikke i pose og sekk...

2) Seter

De er heller ikke bilens største styrke. Setene er helt ok, men vi skulle ønske vi satt enda litt mer «nede i» setene og litt mindre «oppå». Vi savner også bedre lårstøtte og mulighet for brattere setevinkel.

3) Dekkstøy

Er asfalten splitter ny suser Model Y elegant forbi. Men så fort den klassiske, grove, norske asfalten dukker opp – er det ikke noe å legge skjul på at det blir litt dekkstøy her.

Vår Performance-versjon er for øvrig utstyrt med 21 toms Uberturbine-hjul.



MINIMALISTISK: Interiøret er luftig og moderne, men kanskje også litt kjedelig?

4) Blikk fra veien

På innsiden bærer Model Y preg av at produksjonen skal koste minst mulig. Derfor er omtrent ALLE funksjoner forankret i mediaskjermen i midten. Til og med hanskerommet må åpnes via en meny inne i skjermen...

Brukervennligheten i seg selv er stort sett veldig bra. Mye handler om tilvenning, spesielt hvis du kommer fra en mer tradisjonell bil, med utelukkende fysiske knapper.

Samtidig kommer vi ikke unna at enkelte funksjoner blir mer tungvint når du MÅ innom skjermen hver eneste gang.

Det klassiske eksempelet er hvis du skal endre temperaturen. Da må du innom skjermen og ta blikket et lite sekund fra veien. Fysiske knapper er enklere å betjene.

Les mer om vårt første møte med Model Y

IKKE OPTIMALT: At nesten ALT foregår via denne skjermen er rett og slett ikke en optimal løsning.

Den korte oppsummeringen...

Må være at det er få elbiler i klassen som gir mer for pengene. Her får du god rekkevidde, imponerende ytelser, firehjulsdrift, bra plass og det beste ladenettverket per nå.

Det er kanskje ikke så rart elbil-glade nordmenn elsker Model Y. Det viser i alle fall salgstallene...

Test Tesla Model S Plaid: Her stemmer det aller meste



SOLID: Tesla Model Y Performance leverer en solid totalpakke. Det er nok også mye av forklaringen på suksessen..

Tesla Model Y Performance Spesifikasjoner: Opptil 514 km rekkevidde (WLTP)

0-100 km/t på 3,7 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Lader på hastigheter opp til 250 kW

Maks nyttelast Model Y Performance: 562 kilo Vår testbil har følgende utstyr: Elektrisk firehjulsdrift (standard)

Performance-bremser med røde kalipere (standard)

Spoiler i karbonfier (standard)

Aluminiumslegerte pedaler (standard)

Premium lydsystem (standard)

Varme i alle seter og ratt (standard)

Glasstak med UV og infrarød beskyttelse (standard)

Autosteer og Traffic Aware Cruise Control (standard)

Tilhengerfeste som kan trekke opptil 1600 kg (standard)

21’’ Uberturbine-hjul (standard)

Premium interiør i helsvart (standard)

Quicksilver-lakk (ekstra) Priser: Model Y RWD fra: 431.844 kroner Model Y Longe Range fra: 517.719 kroner Model Y Performance fra: 561.215 kroner

