Helt siden den kom på markedet første gang i 2001, har Skoda Superb vært en bil for dem som ønsker seg mye plass og smarte løsninger – til gunstig pris.

Det konseptet har bilen vært tro mot i tre generasjoner. Nå er det klart for en fjerde. Og den skal leve opp til alt dette.

Som vanlig ved generasjonsskifter, har bilen blitt større. Superb stasjonsvogn har vokst fire centimeter i lengderetningen sammenlignet med forgjengeren. Det gjør at bagasjerommet har blitt 30 liter større – og nå er på formidable 690 liter.

DIGERT: Her er det plass til MYE, 690 liters bagasjerom er helt i stasjonsvogns-særklasse.

Nesten 2.000 liter

Større stasjonsvogn får du rett og slett ikke kjøpt i Norge i dag. Feller du ned baksetet, øker volumet til 1.920 liter. Det gjør bilen som skreddersydd for dem som trenger virkelig mye plass, for eksempel småbarnsfamilier.

Skoda har også økt plassen for fører og passasjer. Foran er det blant annet syv centimeter større takhøyde, i baksetet åtte centimeter mer. Det bør også bidra til svært god romfølelse.

SKJERM: Førerplassen har blitt mer digital, legg merke til de tre vribryterne under skjermen.

Mer digitalt

Et viktig poeng for Norge: Superb kommer ikke i noen elektrisk utgave. Her er det bensin- og dieselmotor som gjelder, i tillegg til ladbar hybrid. I likhet med flere andre bilprodusenter, velger Skoda å utvikle nye, elektriske modeller, samtidig som de holder liv i fossilbilene sine.

Superb-interiøret skal ellers by på en helt ny digital opplevelse. 13-tommers skjerm er supplert med det Skoda kaller Smart Dials. Disse aktiveres ved å skru på bryteren – og ved å trykke på en 32-millimeters digital skjerm. Head-up display vil også bli en valgmulighet for første gang på Superb. Alle tekstiler i interiøret er laget av 100 prosent resirkulerte materialer.

En åttekantet grill er med på å markere nytt designuttrykk, i tillegg til logo og elementer fra Skodas nye designretning som de kaller Modern Solid.



VELKJENT: Utvendig design byr ikke på noen store sprell, her er du ikke i tvil om at dette er en stasjonsvogn fra Skoda.

Får dårlig tid

Superb kommer også med flere smarte løsninger. Blant annet flaskeholder i alle passasjerdører, solbrilleetui i midtkonsollen, egen mobilholder på baksiden av forsetet og selvsagt den velkjente paraplyen i sjåførens dør.

Bilen er forresten fortsatt et stykke unna. Den norske importøren sier at salget er planlagt før sommeren 2024. Og de som har lyst på en ny Superb har ikke veldig lang tid på seg. Salget går nemlig bare ut 2024, deretter skal Skoda være et helelektrisk bilmerke i Norge.

Video: Få med deg bruktbiltesten vår av Superb under