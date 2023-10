Klassikeren har blitt ny: Dette lover bra

Etter hele 41 år på markedet, er Opel Corsa nå klar i ny utgave, den sjette i rekken.

Modellen har vært en gedigen suksess for den tyske bilprodusenten, og mer enn 14,6 millioner eksemplarer er produsert gjennom årenes løp.

I 1998 ble den faktisk verdens mest solgte personbil - med over 900.000 eksemplarer.

Broom er på plass ved Opels hovedkontor utenfor Frankfurt, og er blant de første i verden som får teste den nye utgaven av småbilen.

Les også: Nå klarer småbilen over 40 mil

Hva er nytt?

Nye Opel Corsa kommer i utgaver med bensinmotor, hybrid og som ren elbil. Kun sistnevnte blir tatt inn i Norge. Tidligere kom denne kun med én motorisering og batteripakke, dette er nå utvidet til to.

Samtidig endrer Opel navn på modellen, fra Corsa-e til Corsa Electric.

Standardutgaven har fortsatt det samme 50 kWt-batteriet, drift på forhjul og motor på 136 hestekrefter. Den nye Long Range-utgaven har fått en ny batteripakke på 51 kWt med forbedret varmepumpe, samt en kraftigere og mer effektiv motor på 159 hestekrefter. Det er denne utgaven som er mest aktuell for Norge, får Broom opplyst fra den norske importøren Bertel O. Steen.

Selv om det bare er snakk om én kilowattime ekstra, er rekkevidden nå strukket til 402 kilometer – en økning på 42 kilometer i forhold til Corsa-e. Det er ganske kurant rekkevidde på en såpass liten bil. Corsa Electric måler bare 406 centimeter og veier 1.455 kilo.

Knut Olav har en helt spesiell Opel Astra



NY FRONT: Røffere linjer og bedre frontlys, er blant nyhetene på utsiden.

Bilen har dessuten fått flere oppgraderinger i designet, blant annet den glatte, mørke «Vizor»-fronten som vi først stiftet bekjentskap med på nye Opel Mokka Electric. Bak denne sitter blant annet diverse sensorer til førerstøttesystemene og andre sikkerhetsfunksjoner. Bilen har også fått bedre frontlys.

På innsiden har modellen blant annet fått nytt ratt, bedre seter og ny girvelger. Berøringsskjermen i midtkonsollen er den samme (10,2 tommer), men har fått et nytt og enklere brukergrensesnitt og nye funksjoner. Flere av dem kan nå aktiveres og styres med stemmekommandoer.

Og sist men ikke minst: Trådløs tilkobling av Android Auto og Apple Carplay er også på plass, noe som har blitt «et must» for mange.

Klassisk Opel: Her snakker vi sjelden mulighet



Hvordan fungerer det?

Corsa Electric er bygd på samme plattform som en rekke andre elbiler fra Stellantis-gruppen, deriblant nyhetene Fiat 600e og Citroën ë-C3. Vi merker umiddelbart slektskapet, blant annet gjennom knapper, skjerm og navigasjonsløsning.

OVERSIKTLIG OG GREIT: Førermiljøet i Corsa Electric byr på få overraskelser.

Kvaliteten i interiøret virker å være helt kurant. Det er brukt mye hardplast, men også detaljer i alcantara i dører og seter, som myker opp.

Det nye infotainmentsystemet fungerer bra. Brukervennligheten er også OK, og layouten kan faktisk skreddersys for hver fører. Det er av og til litt forsinkelse fra vi trykker til det skjer noe, så det hadde ikke gjort noe med en litt kjappere prosessor.

Det nye rattet har en rekke hurtigknapper, det meste er logisk og enkelt.

Fra hendelen på venstre side på rattet, kan du velge hva som skal vises i skjermen foran. Vi har sett enklere løsninger, men har man gjort det én gang, så kan man det.

Denne elbilnyheten er bygd på samme lest som Corsa Electric

SKJERMER: Foran rattet og på hovedskjermen, frå du informasjonen du trenger under kjøring.

De nye setene er ikke av de bredeste, men jeg, som er en godt voksen og stor mann på over 100 kilo, sitter likevel relativt godt. Vår testbil har bare manuelle innstillinger foran, og man kan skyve setet i lengderetning og heve/senke etter ønske.

I baksetet er det merkbart trangere enn for eksempel i Fiat 600e, som er bygd på identisk plattform, men er strukket 11 centimeter i lengden. I Opelen det kun de minste som vil trives.

Personlig sliter jeg nesten like mye med å komme meg ut, som inn.

Det eneste som virkelig er svært på denne bilen, er hanskerommet. Det er så dypt at man må løsne sikkerhetsbeltet for å kunne strekke armen helt inn.

IKKE FOR VOKSNE: Baksetet er trangt. Her vil kun de minste trives.

Kjøreopplevelsen er absolutt positiv. Bilen er godt isolert og vi suser av gårde på Autobahn i hastigheter på opp mot 120 kilometer i timen. Man føler ikke farten på samme måte som man ofte gjør i småbiler, noe som definitivt er positivt.

På små flater er bilen dessuten enkel å manøvrere, med meget god svingradius.

Du kan velge mellom tre forskjellige kjøreprogrammer. Normalmodus er naturlig nok standard, og da er motorytelsen begrenset til 109 hestekrefter – ypperlig til småkjøring i byen. Først i Sport får du full ytelse og 156 hestekrefter.

Da akselererer bilen fra 0-100 på akseptable 7,6 sekunder, og det oppleves ganske sprekt i en så liten innpakning – men noen rakettfart er det ikke snakk om. Det er neppe en forventning i målgruppen uansett.

Under vår testkjøring tilbakelegger vi 139 kilometer på både motorvei, landevei og også litt «offroad», for å ta bilder. Oppgitt forbruk er etter endt tur 13,9 kWh pr 100 kilometer, og batterikapasiteten har sunket fra 97 til 67 prosent.

Det skulle anslagsvis bety en rekkevidde på rundt 460 kilometer fra 100-0, som er godt over WLTP-tallet. Her er det verdt å nevne at gjennomsnittshastigheten bare var 44 km/t. Normalt ligger den på 60-70 kilometer i timen under full rekkeviddetest, noe som vanligvis betyr en del høyere forbruk. Temperaturen lå på rundt 15-17 grader under hele turen.

Tenk at et folkelig merke kunne komme med denne!



Her er flere bilder av eksteriør/interiør. Fortsetter etter bildekarusellen

KLAR: Brooms Bjørn Eirik Loftås er klar for prøvekjøring av nye Corsa Electric. Les mer BRA KOMFORT: Fører- og passasjerseter i kunstskinn og alcantara. Les mer BEGRENSET: Bagasjerommet er kanskje stort nok til handleturen, og for mange er det nettopp det som trengs. Les mer DYPT: Corsa Electric har et av de dypeste hanskerommene vi har sett. Les mer SOLTAK: Bilen kan leveres med panoramasoltak. Det kan dekkes til med den manuelle gardinen. Les mer FOR SMÅBARN: Bakseteplassen er ikke stor. Her er heller ikke midtarmlene. Seteryggene kan imidlertid slås ned 40/60. Les mer

Bilen for deg hvis

Du ønsker deg en liten, brukervennlig og fornuftig bybil med god rekkevidde og fine kjøreegenskaper.

Ikke bilen for deg hvis

Du er ute etter en bil med god plass i baksetet, god bagasjeplass og mulighet for henger. Corsa Electric er ikke noen familiebil.

Dette er en liten lykkepille på hjul



Konklusjon

Førsteinntrykket av Opel Corsa Electric er i hovedsak godt. Bilen er relativt komfortabel for to voksne, temmelig kvikk og byr på bra kjøreegenskaper. Forbedringene i forbruk og rekkevidde siden sist, virker også lovende.

Du skal imidlertid ikke ha store krav til baksetepassasjer- og bagasjeplass, noe som står igjen som de største ankepunktene etter vår prøvekjøring.

Og så spørs det da - hva prisen blir. Den bør nok ligge på rundt 300.000 kroner for å møte den stadig økende konkurransen. Gjør den det, bør Opel Corsa Electric være høyaktuell for mange, ikke minst for urbanister som ikke har et hav av plass i garasjen.

Bilen ventes til Norge rundt nyttår. Vi kommer tilbake til priser og tilgjengelighet senere.

Eierne mener

I Brooms bilguide kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 17 vurderinger av Opel Corsa. Klikk her, så kan du lese hva eierne mener om bilen.

Opel Corsa Electric Long Range

Motor og ytelser:

· Motor: Elmotor, forhjulsdrift

· Systemeffekt: 156 hk/260 Nm

· 0-100 km/t: 7,6 sekunder

· Toppfart: 150 km/t

Batteri og rekkevidde:

· Batteripakke: 51 kWt netto

· Maks ladefart: 100 kW

· Rekkevidde: 402 kilometer

Mål, vekt og volum:

· Lengde x bredde x høyde: 406 x 177 x 143,5 cm

· Bagasjerom: 267 liter

· Vekt: 1.455 kilo

Pris:

Fra: Vi tipper fra rundt 300.000 kroner (ikke bekreftet)

Klikk her for å lese testen vår av dagens Corsa



Denne Opel-modellen kan bli en storselger: