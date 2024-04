Klare til å ta over Europa

Det er ikke mange år siden man nærmest hånlo av kinesiske biler. I beste fall ble de sett på som billige og upålitelige kopier av biler laget i Vesten.

Slik er det definitiv ikke lenger.

– De fremskrittene kinesisk bilindustri har gjort de siste årene, mangler sidestykke. Allerede nå ser vi oftere og oftere at det er kineserne som kommer med ny teknologi først, og kvalitetsmessig er de også helt på høyden med biler produsert i øvrige markeder, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Utviklingen går så raskt, at det skaper bekymring hos både europeiske myndigheter og europeisk bilindustri.

Det hagler blant annet med påstander om at bilprodusentene får massiv støtte fra den kinesiske staten, og at kinesiske myndigheter prøver å oversvømme EU-markedet med billige biler. Dette oppfattes som konkurransevridende grep, som på sikt kan gjøre det vanskelig for europeiske produsenter å konkurrere.

NY TJENESTE: Få nyhetsbrev fra Broom rett i innboksen



Flytter produksjonen til Europa

Dette er noe av bakgrunnen for at EU vurderer å innføre straffetoll på biler som produseres i Kina. Og hva gjør kineserne da? De flytter produksjonen av biler fra Kina til Europa. Det sparer dem ikke bare for eventuell straffetoll, men også betydelige kostnader knyttet til transport og annen logistikk.

Den siste tiden har en rekke Kina-produsenter offentliggjort planer for bilproduksjon i Europa. Sist ut er DongFeng, som blant annet produserer norgesaktuelle Voyah.

Bransje-nettstedet Automotive News Europe skriver nå at bilprodusenten er i samtaler med den italienske regjeringen, om en betydelig bilproduksjon i landet.

Ifølge Qian Xie, som er leder for europasatsingen, planlegges det å bygge et anlegg som kan produsere 100.000 biler i året – først og fremst ladbare hybrider, ikke elbiler som man kanskje skulle forvente.

– Italia er et av Europas største bilmarkeder, og for en kinesisk bilprodusent betyr lokal produksjon at du kan forsyne alle andre land i området, sier Xie.



Nå haster det: Bilene må bli billigere

NORGESAKTUELLE: Voyah selger modellen Free i Norge. Snart dukker det opp flere modeller fra den kinesiske produsenten. På sikt er de kanskje bygd i Italia.

En annen kinesisk bilprodusent med store planer for Europa-produksjon, er BYD. Selskapet regnes som verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy, og skal snart i gang med byggingen av et hypermoderne produksjonsanlegg i Ungarn.

Siden mye av produksjonen vil være helautomatisert og utføres av roboter, behøver det ikke være dyrere å produsere biler i Europa enn i Kina. Likevel mener BYD at produksjonen i Ungarn vil skape store, positive økonomiske ringvirkninger i regionen, med mange nye arbeidsplasser.

Utover dette har BYD foreløpig ikke sagt noe om hvor stort anlegget skal bli og hvor mange biler som skal kunne produseres der. Men bilprodusenten har aldri lagt skjul på ambisjonene om å utfordre globale, etablerte bilgiganter.



Store på mobiltelefon – nå lager de bil

INNOVATIVE: Utviklingssjef Weijie Zhang hos BYD kan konstatere at bilprodusenten har tatt enorme steg de siste årene. Her under lanseringen av en ny elbilplattform i fjor.

Flere med offensive Europa-planer

Men DongFeng og BYD er slett ikke alene.

Great Wall Motor, som blant annet produserer europa-aktuelle Ora, planlegger produksjon av biler i Tyskland, Ungarn eller Tsjekkia.

Chery er en annen raskt voksende kinesisk bilprodusent. De har nettopp signert en avtale med spanske EV Motors om produksjon av biler i Spania.

– Jeg ser på dette som en bekreftelse på Cherys klare forpliktelse til Europa. Denne avgjørelsen beviser at Chery har kommet for å bli, sier Jochen Tueting, administrerende direktør for Chery Europe.



Til slutt må vi heller ikke glemme Geely, som blant annet står bak Volvo og Polestar, og en rekke andre bilmerker. På sikt planlegges flytting av produksjon av flere modeller til Europa.

– For oss er det viktig å komme til Europa på et tidspunkt. Og det kan være rundt når vi begynner å produsere Polestar 7, uttalte Polestar-sjef Thomas Ingenlath i fjor. Produksjonen av Polestar 7 er ventet å starte i 2026.

Xpeng kommer med diger bil «til lavpris»



EUROPA-PLANER: Polestar 2 erstattes av Polestar 7 i 2026. Kanskje skal den produseres i Europa.

Frykter voldsomme konsekvenser

Så gjenstår det å se hva EU og ikke minst europeiske bilprodusenter selv vil gjøre, for å sikre egen bilindustri i årene som kommer.

Grepene blir svært viktige: Bilindustrien generer nemlig – direkte og indirekte – over 13,8 millioner arbeidsplasser i unionen, og er den største industrien i både Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og Tsjekkia.

«Bilindustrien er avgjørende for Europas velstand, og representerer 6,1 prosent av den totale sysselsettingen i EU», skriver EU-kommisjonen på sine sider.

Å «tape» konkurransen mot kineserne, kan dermed få alvorlige konsekvenser for hele økonomien i unionen.

En av dem som er bekymret, er Stellantis-sjef Carlos Tavares. Stellantis står blant annet bak Peugeot, Citroën og Opel, samt italienske Fiat og Alfa Romeo.

– Kinesisk bilproduksjon i Italia kan tvinge noen tøffe beslutninger for Stellantis, inkludert nedleggelser av fabrikker. Hvis noen ønsker å introdusere kinesisk konkurranse, vil de være ansvarlige for de upopulære avgjørelsene som kanskje må tas, sier Tavares i forbindelse med offentliggjøringen av DongFeng-planene.



Varsler enorm Kina-vekst

Sjekk denne doningen fra Voyah: