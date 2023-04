I år har Land Rover Defender fått ny toppmodell. Og her snakker vi virkelig toppmodell: Bilen er 5,36 meter lang. Den har inntil åtte seter og den får det meste annet rundt seg i trafikken til å virke ganske så puslete.

Defender 130 kan trekke tre tonn og har bakkeklaring på hele 29 centimeter. Den kan også vade i vann opp til 90 centimeter dypt.

Personbilutgaven starter på 1.707.900 kroner. Går du for toseters varebil, er startprisen 1.163.940 kroner, inkludert moms. Den tiden da Defender var oppnåelig for mange er definitivt forbi.

DIGER: Offroadere blir ikke mye større enn dette. 130 er den største Defender-utgaven du kan kjøpe.

Klar for eventyr

Nå lanserer Land Rover spesialautgaven 130 Outbound, for dem som vil ha noe som virkelig skiller seg ut.

Som de sier selv:

Nye Defender 130 Outbound er utviklet for kunder som vet at det alltid er mulig å oppnå mer. Bilen gir deg muligheten til å utforske alle typer terreng med overlegen komfort – med et praktisk interiør som er utformet for alle eventyr i naturen.

De bakerste setene er kastet ut, 130 Outbond er en ren femseter, med et bagasjerom på voldsomme 1.329 liter. Det nesten flate bagasjeromsgulvet er 1,26 meter langt og har (sitat): Plass til alt fra våtdrakter til camping- og klatreutstyr.

LUKSUS: Designet er ikonisk, men Defender har også fått en betydelig luksusfaktor i sin nye generasjon.

Dette er ladbar luksus fra Range Rover



Tungt utstyr

Utvendig er det matt finish på støtfangere og grillinnsats. Bilen kan fås i fargene Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey og Eiger Grey, mens de karosserifargede panelene bak og D-stolpedetaljene kompletterer eksteriørdetaljene.

Innvendig kan kundene velge luksuriøst Windsor-skinn eller slitesterkt Resist-stoff.

Ulike interiørdetaljer beskytter bilen under lasting og lossing. Slitesterke gummimatter kan legges ned for å beskytte støtfangeren når du laster store gjenstander eller tungt utstyr som sykler eller kofferter.

Den mest spesielle millionbilen du kan kjøpe



Bensin- og diesel

Ekstra oppbevaringsrom både skjuler og sikrer mindre gjenstander, mens ekstra festepunkter og et nytt bagasjenett betyr at utendørsutstyret kan sikres under kjøring – klart til bruk ved ankomst.

Defender 130 Outbound kommer med P400 bensin. og D300 dieselmotor. Begge er utstyrt med mild hybridteknologi (MHEV). Ladbar hybrid? Nei, slike ting driver ikke Land Rover med på denne modellen!

STIGE: «Deployable Roof Ladder» kaller Land Rover takstigen. Sist vi sjekket kostet den 12.300 kroner ekstra...

Rommelig feriebudsjett

Hvis det ikke holder, kan du også bestille Defender 130 med en 5-liters Supercharged V8-motor. Med 500 hestekrefter og dreiemoment på 610 Nm gjør bilen 0–100 km/t på 5,7 sekunder.

Kjenner du at det kribler? Da kan det nok være greit å ha et rommelig feriebudsjett. Defender 130 Outbound starter på 2.079.900 kroner.

Men til gjengjeld: Da har du også tidenes feriebil hvis du er klar for å krysse en ørken eller for eksempel kjøre over Grønland i sommer.

