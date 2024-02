Kjørte seks mil for langt – det kostet 20.000 kroner

Å lease bil betyr som regel et ukomplisert bilhold. Du betaler en fast sum hver måned – og trenger ikke bekymre deg for hverken billån eller verditap.

Men det finnes noen fallgruver her også. Den mest kjente er at bilen har skader eller slitasje ut over det normale når du leverer den tilbake etter endt leasingperiode. Her er det mange som har gått på en smell – og fått en stor og kjedelig regning.

Og så er det noe annet det er svært viktig å passe på: Nemlig å følge bilens serviceintervaller.

Seks mil over grensen

Det har en leasingkunde i Stockholm smertelig fått erfare. Da han skulle leverere tilbake en Kia Ceed han hadde leaset i tre år, trodde han alt skulle være i orden. Bilen var strøken og hadde til og med gått 7.500 kilometer kortere enn det avtalen tillot. Likevel endte han med en ekstraregning på 20.000 kroner, skriver nettsiden Teknikens Värld.

Årsaken? At den tredje servicen på bilen ble gjort seks mil over den fastsatte grensen for serviceintervallene. Dermed mistet bilen fabrikkgarantien – og ble også mindre verdt.

Den regningen sendte leasingselskapet altså over til kunden, med begrunnelse at det var hans ansvar å passe på at bilen ble fulgt riktig opp, noe som også sto klart i avtalebetingelsene.

VIKTIG: Serviceheftet er å regne som et verdipapir. Det kan også være avgjørende at alle servicer er tatt i riktig tid hvis nybilgarantien skal gjelde.

Miste nybilgarantien

Det hjalp heller ikke at kunden argumenterte med at lang ventetid på verkstedet var årsaken til at bilen kom for sent til service. Han har nå klaget saken inn til Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige, med håp om å vinne fram der.

Streng håndheving av reglene rundt service på bilen er ikke noe ukjent fenomen. Utgangspunktet er klart: Serviceprogrammet må følges, hvis ikke kan nybilgarantien falle bort.

Hvor firkantet dette praktiseres, varierer fra bilmerke til bilmerke. Men hvis man ikke holder fristene, risikerer man uansett å miste garantien, dermed også at bilen blir mindre verdt.

REGLER: Hvis du ikke følger de oppsatte serviceintervallene, kan det fort koste dyrt. Illustrasjonsfoto.

Kostbare feil

Her hjemme i Norge har Forbrukerrådet laget en svært omfattende guide for dem som vurderer å privatlease bil. Her kan vi blant annet lese følgende:

Forbrukerrådet anbefaler alle som er opptatt av driftssikkerhet og forutsigbarhet å følge bilens serviceintervaller. Hopper du over en service, øker risikoen for at kostbare feil oppstår. Samtidig øker risikoen for at garantikrav og reklamasjonskrav avvises. Hvis selger kan påvise årsakssammenheng mellom en oppstått feil og manglende service, vil ditt krav normalt avvises.

Hvis du velger å lease en bil, er det enda viktigere at du følger bilens serviceintervaller. Hopper du over service, risikerer du ikke bare ovennevnte problemstilling. I tillegg risikerer du å motta et pengekrav når leasingbilen skal leveres. Dette fordi en bil uten full servicehistorikk normalt vil ha en lavere verdi enn en bil med komplett stemplet servicehefte.

I tillegg til at du vil bli fakturert for dette verditapet, vil du måtte betale for servicene du har hoppet over.

