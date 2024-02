Kjørte seg fast i snøfonn – fikk parkeringsbot

Vinteren kan by på svært vanskelige kjøreforhold. Det fikk ikke minst mange erfare i januar, som var en krevende måned på veiene.

Det gjaldt forresten ikke bare i Norge. Også i vårt naboland Sverige var det i perioder ekstreme forhold for bilistene.

I starten av januar sto for eksempel flere hundre biler fast på E22 i Skåne, noen i over et døgn, før de kom seg ut.

Måtte ha hjelp

Samme sted har en kvinne nå vært i tingretten, etter å ha nektet å betale en parkeringsbot.

Historien startet med at kvinnen gled over i motsatt kjørefelt og kjørte seg fast i en snøfonn, skriver nettstedet Vi Bilägare som siterer lokalavisen Ystads Allehanda.

Bilen satt såpass godt fast at kvinnen ikke fikk den løs på egenhånd. Hun forlot derfor kjøretøyet i rundt en halv time, for å hente hjelp. Og da hun kom tilbake, hadde hun fått parkeringsbot.

STO FAST: Skåne ble rammet av ekstremt vintervær tidlig i januar. Her står hundrevis av biler fast på E22. Vind og snø gjorde at veien raskt føyket igjen etter at den var brøytet. Foto: Johan Nilsson / AP / NTB

Har ansvar

Den godtok hun altså ikke, men nå spørs det om ikke regningen blir høyere til slutt. For kvinnen tapte nemlig i tingretten. I dommen derfra slås det fast at kvinnen skal betale boten, uansett omstendighetene. Retten resonnerer med at føreren har et «langtgående ansvar for å forutse uventede situasjoner ved vanskelige kjøreforhold».

Dermed må moralen bli:

1) Sørg for at du ikke kjører deg fast.

2) Hvis du likevel kjører deg fast: Bli ved bilen og få heller parkeringsvakten til å hjelpe deg løs, i stedet for å gi deg bot!

