Å velge feil vei når du kjører tømmerbil – det kan bli kjempedyrt!

Det er nemlig ikke alle veistrekninger det er lov å kjøre lange tømmerbiler på. Blant annet får ikke samlet såkalt vogntoglengde på enkelte veier være mer enn 12,4 og 15 meter. Og da synker også lovlig totalvekt betydelig.

Denne uken hadde kontrollørene til Statens vegvesen kontroll ved Støkken kontrollstasjon i Ås. Samtidig ble et norsk tømmervogntog stoppet i nærheten, på Drøbakveien nært Vestby. Det gikk ikke så bra for eieren:

Gebyr på 56.800 kroner

– Vogntoget ble tatt med til Støkken for videre kontroll. Drøbakveien som vogntoget ble stanset på, er en vei med begrensninger på vekt- og vogntoglengde. Vogntoget hadde 12 tonn overlast og var over fem meter for lang for kjøring på Drøbakveien. Transportforetaket ble ilagt overlastgebyr på 56.800 kroner, skriver Vegvesenet i sin rapport.

Her ble det også bruksforbud og full stans. Tømmertransporten fikk ikke kjøre videre før av- og omlastning var utført.

STOPP: Tømmertransporten ble stoppet på en vei ikke langt unna kontrollplassen, og tatt med dit. Resultatet ble gebyr og bruksforbud.

Brukte en annens sjåførkort

Samme sted til nesten samme tid ble også en norsk lastebil med utenlandsk fører stanset:

– Det ble avdekket under denne kontrollen at fører kjørte med et sjåførkort som tilhørte en annen. Fører blir anmeldt for kjøring på annen persons sjåførkort. Sjåførkortet ble inndratt, skriver Vegvesenet i rapporten.



Tømmerbilsjåføren hadde ingen god uke på jobben...

