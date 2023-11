Myndighetene har skjerpet bøtesatsene for en rekke overtredelser i trafikken. Sitter du for eksempel og fikler med mobiltelefonen mens du kjører, kan du se fram til et forenklet forelegg på hele 9.700 kroner.

Å glemme å ta på seg bilbeltet, er derimot en «billig» overtredelse – hvis du ser bort fra konsekvensene ved kollisjon. Du slipper nemlig unna med en bot på 1.500 kroner dersom du blir stoppet i kontroll.

Skal ikke være mulig å glemme – likevel blir mange tatt

Kreativ løsning

Om det var den lave bøtesatsen eller andre årsaker som fikk den norske lastebilsjåføren til å velge en kreativ bilbelte-løsning, vet vi ikke. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at den ikke akkurat bidro til sikkerheten om bord.

Sjåføren hadde nemlig festet beltet, ikke over magen – men bak ryggen. Dermed var han i hvert fall sikret enkel inn- og utstigning. Han unngikk også bilbeltevarslerens blinking og piping, men hadde ligget temmelig dårlig an om han hadde havnet i en kollisjon.

Da han ble stoppet i en kontroll på E16 ved Kløfta nylig, vanket det naturlig nok bot. Men det viste seg raskt at dette ikke var det eneste regelbruddet sjåføren hadde å by på denne dagen.

VANLIG: Ifølge Statens vegvesen skjer det nesten daglig at de stopper sjåfører som sitter på beltet. Her fra en tidligere kontroll.

Nektet å stoppe

Det startet egentlig før han ble stoppet. For da kontrollørene vinket ham inn på kontrollplassen, suste han bare videre. Dermed kastet kontrollørene seg i en bil og fikk hentet ham tilbake.

Da oppdaget de både at vedkommende satt på bilbeltet, og at han manglet førerrett til kjøretøyet. Dessuten benyttet han en annen persons sjåførkort i bilens fartsskriver. Sitt eget sjåførkort hadde han ikke tatt med.

Videre fant kontrollørene ut at bilen også hadde dekk med for liten mønsterdybde, og var dermed ikke forsvarlig å kjøre med.

Dermed vanket det både 3.500 kroner i gebyr for belte og dekk, samt en anmeldelse for de andre forholdene. Forhåpentligvis har reaksjonene vært en god lærepenge.

