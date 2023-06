Kjører fra Porsche – koster halvparten

Kia har de siste årene vært gjennom en skikkelig snuoperasjon. Fra å lage småkjedelige biler – kjører de nå på med mye design og heftige ytelser på toppmodellene.

Familiebilen Kia EV6 GT er et godt eksempel på nettopp det.

I fjor sommer fikk vi i Broom en helt spesiell invitasjon. Vi dro til Tyskland for å teste toppfarten på EV6 GT.

Bilen vi kjørte var en såkalt preproduksjonsmodell og ikke en 100 prosent ferdig utviklet bil.

Nå har vi endelig fått kjøre den ferdige produksjonsbilen på norske veier. Og Kia skuffer ikke...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Kia EV6 her.

DELTE MENINGER: Designet er mildt sagt annerledes. Mange har et litt elsk/hat-forhold til utseendet på EV6.

Hva er dette?

Visuelt er det ikke så mye som skiller GT-versjonen fra en vanlig EV6 GT-Line. Men det er noen ting du kan avsløre den på.

SPORTSSETER: Du sitter godt, men de er ikke like komfortable som de vanlige setene i EV6.

For eksempel 21-toms felger, giftgrønne bremsekalippere og en liten diffusor bak. På innsiden finner du egne sportsseter, giftgrønne kontrastsømmer og en egen GT-knapp på rattet.

Det som virkelig skiller denne fra både en standard EV6 og nesten alle konkurrentene, er kreftene.

To kraftige elmotorer leverer til sammen 585 hestekrefter og voldsomme 740 Nm.

Det sender familiebilen på 2,1 tonn fra stillestående til 100 km/t på bare 3,5 sekunder.

Vi snakker superbil-prestasjoner! Toppfarten er det heller ikke mye å si på: 260 km/t. Det overgår til og med Porsche Taycan, Taycan 4S og Taycan GTS. Sistnevnte er bil til 1,5 millioner kroner, mot EV6 GT på 749.900 kroner.

Endelig offisiell – men den kommer ikke til Norge



RASK: Det er ikke bare bilen som er rask, det er ladehastigheten også. Bilen kan hurtiglades med inntil 240 kW.

Hvordan fungerer det?

Hvis du ikke er glad i en aktiv kjørestil, hvertfall innimellom, kjøper du ikke EV6 GT. Da går du heller for en vanlig EV6 – som både er billigere og mer komfortabel.

Er du derimot gira på en god dose ekstra kjøreglede, er dette virkelig midt i blinken.

Preproduksjonsmodellen vi testet i fjor synes vi ble i overkant stiv, selv i komfort-modus. På bilen vi kjører nå, merker du at Kia har gjort demperoppsettet noe mykere.

BRUKBART: Bagasjerommet er på 511 liter. I tillegg har du frunk på 20 liter.

Når det er sagt: Du mister fremdeles litt av komforten på dårlig asfalt eller over skarpe ujevnheter. Men du får det igjen i svingene!

EV6 GT kjører nesten overraskende bra, tatt i betrakting at bilen veier drøyt 2,1 tonn.

Styringen er presis og du sitter godt i bøttesetene. For noen blir de kanskje vel harde i lengden, men vi liker dem. Du trenger faktisk denne sidestøtten når du leker deg gjennom svingene på landeveien.

Å oppleve 585 hestekrefter i en Kia er nesten litt sprøtt. Akselerasjonen til 100 km/t er hinsides. Du blir kastet tilbake i bøttesetet.

Selv med disse kreftene, firehjulsdrift og vekten på over 2,1 tonn – er ikke forbruket helt avskrekkende. Oppgitt forbruk er 20,6 kWt/100 kilometer. Ved rolig landeveiskjøring kommer vi fint ned på 18-tallet.

NAFs store rekkeviddetest tidligere i sommer viser også at EV6 GT leverer på rekkevidde. Her kjører bilen like langt som oppgitt: 424 kilometer.

Porsche Taycan imponerer, men alt er ikke perfekt



TOUCH: Det meste styres via touchskjermen eller tochflatene under. Vi skulle ønske oss noen fysiske knapper for de viktigste funksjonene.

Konklusjon

Sammenlignet med en vanlig EV6, mister du både litt komfort og rekkevidde dersom du går for toppmodellen.

Vi mener den ekstra kjøredynamikken og gleden kompenserer for det.

Spørsmålet er bare om du er villig til å betale 101.000 kroner ekstra – kontra en EV6 GT-line, som de aller fleste tross alt ikke vil se noen forskjell på...

Les full test av EV6 her

EKSTRA: Den aller rimeligste versjonen, med minste batteripakke, starter på 489.900 kroner. Toppmodellen koster en god del ekstra. Her er startprisen 749.900 kroner.

Få med deg vårt toppfart-forsøk på Autobahn i Tyskland under faktaboksen: