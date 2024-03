Kjøpte unik Volvo – for 6.500 kroner

Husker du de hvite OL-bilene fra Volvo på Lillehammer i 1994? Nylig suste det inn en e-post til redaksjonen, der Daniel på klingende svensk meldte «På eran hemsida skriver ni att man kan kontakta er när man har en sådan 850 fron 1994.

BD10824 är idag registrerad i Sverige och fortfarande i trafiken. Jag hörde talas om träffen i Lillehammer, och tänkte åka dit,» skrev Daniel.

Nå var det faktisk helt tilbake i 2010 vi oppfordret lesere med OL-Volvo til å ta kontakt, så vi ble nysgjerrige – og ringte til Daniel.

Fruen kjøpte bilen

En 1994-modell OL-Volvo i daglig bruk var det vel verdt å høre mer om. Bileieren viser seg å være en hyggelig sveitser, som har bodd i Sverige de siste fem årene. Den første tiden jobbet han i Borlänge, og med tog som kom og gikk litt etter innfallsmetoden, ble det nødvendig å kjøpe bil for å være sikker på å komme seg på jobb.

Siden Daniel manglet svensk personnummer, falt det i fruens lodd å handle bil. Det ordnet hun i september 2018 – og bilen var altså en hvit 1994 Volvo 850 sedan fra OL-parken og med den spesielle OL-dekoren.

PARADE: Lørdag 17. februar var det stor parade av Volvo-bler fra Lillehammer-OL i Lillehammer . Forrest står Daniels 850 GL. Foto: Privat

Flere BMW-er

– Det var kona som fant bilen lokalt. Det var faktisk to av denne utgaven som sto til salgs. Hun ante ikke hva en OL-bil var, men kjøpte den for 6.500 kroner. Senere har bilen gjort trofast tjeneste, og fortsatt bruker jeg den daglig til og fra jobb, som er 14 kilometer unna, forteller Daniel, som absolutt hører til blant de bilglade:

– I Sveits hadde jeg flere BMW-er, og først en 1978-modell 323i, som var en fantastisk morsom bil å kjøre! BMW 325 iX ble det også – og så en Alpina B10, for å få en 5-serie med litt krefter, minnes Daniel, som til daglig jobber som vaktmester.

Bilinteressen har vært sterk hele tiden, og litt genetisk belastet er han.

Må være termostaten

– Farfar var bilmekaniker, og jobbet med VW Boble. Han var imidlertid tydelig i sin mening om yrket, da han rett og slett forbød pappa å bli mekaniker, minnes han.

For Daniel tok interessen virkelig fyr etter at han fikk OL-bilen fra 1994.

– Det begynte med at jeg ikke fikk varme inne i bilen, uten at jeg ante hvorfor. En kollega som tidligere hadde jobbet hos Volvo mente det var termostaten som var gåen – og sa at det kan du fikse selv.

Som sagt, så gjort – etter å ha lyktes med skifte av termostat hjemme i garasjen, ble jeg infisert av Volvo-viruset. Jeg begynte å kjøpe alt jeg kom over av Volvo servicehåndbøker til min årsmodell, og prøvde å fikse ting selv når noe måtte repareres.

FIKSER: Større komponenter overhaler Daniel selv før bruk. Foto: Privat

Elsker å lete hos høgger’n

– Har det blitt mange reparasjoner?

– Ja, det får vi si – hjullager, stabilisatorstag, motorfester, bremsecalipere med bremsebelegg og skiver, grenrør på eksossiden, kamrembytte med vannpumpe, håndbrembelegg og håndbremswire, girkasseolje, kupévifte, radiator og så videre – jo, det har blitt litt!

– Hvor kjøper du deler?

– Jeg elsker å lete rundt hos bilopphuggere. Der finner man fortsatt mange deler til Volvo 850. Noen ganger kan jeg bruke delene direkte, og andre ganger prøver jeg å overhale dem – for eksempel deler som generator, servopumpe eller startmotor.

Spesiell OL-dekor

– Det er kjempemoro å plukke greiene fra hverandre for å se hvordan de fungerer, og så bygge dem opp igjen med reservedeler i originalkvalitet. Slike prosjekter pleier jeg å legge ut på det tyske Volvo-forumet, sier Daniel.

Han kan fortelle at hans OL-Volvo 850 nå er gått over 276.000 kilometer, og fortsatt er i fin form!

Ifølge Volvos kundemagasin «Ratten» stilte fabrikken med 1.229 Volvo- og Renault-biler til Lillehammer OL. Det var klart flest av den nye og oppsiktsvekkende 850-modellen – også stasjonsvogner. Det var også ganske mange 460, 940 og 960 å se med den spesielle OL-dekoren. Bilene ble registrert i Norge på spesielle tollregler, og ble i mai 1994 reeksportert.

SAMME BIL: OL-dekoren er borte, og den har fått svenske skilter, men ellers er det den samme bilen. Foto: Privat

Forhjulsdrift

Det ble også lansert en egen OL-modell, som ble en hvit Volvo 850 GLT som ble produsert i 1.500 eksemplarer.

Lillehammer-OL fikk for øvrig mye internasjonal skryt for sin helhetlige grafiske profil. Den var delt opp i symboler, representert ved et stilisert nordlys, ikoner inspirert fra helleristninger, og mønster som skulle illustrere snø og is. Det var dette mønsteret som ble brukt på Volvoen.

Daniels OL-850 er en GL sedan med 2,5 liters 5-sylindret rekkemotor med 144 hk og maks dreiemoment 195 Nm. Den hadde toppfart 205 km/t, og klarte 0-100 km/t på 10 sekunder. I motsetning til andre store Volvo-modeller som 940 og 960 hadde 850 forhjulsdrift.

