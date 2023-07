Kjøpte dieselbil: – Ikke noe jeg snakket om der jeg jobbet

Bjørn Eirik Loftås (51) er storfornøyd med sin Audi A4 Avant 2.0 TDI. Dieselmotoren har 150 hestekrefter. Ikke nok til å vinne en lyskryssduell – men til gjengjeld svært effektiv.

– Jeg har kjørt den fra Bergen til Jessheim med et snittforbruk på 0,38 l/mil. Det synes jeg er imponerende lavt i en stor og fullverdig familiebil. Dieselmotoren har også et fint bunndrag, forteller Loftås.

Han er nylig ansatt i Broom-redaksjonen. Du har nok allerede sett navnet hans på en rekke artikler.

Kan snakke åpent om diesel

Bergenseren erstatter ingen ringere enn hele Norges bilekspert, Benny Christensen. Broom-Benny meldte tidligere i år overgang til NAF – og ble NAF-Benny.

– Jeg er veldig glad for å være på plass. Nå kan jeg jo også snakke åpent om dieselbilen min. Det var ikke like aktuelt da jeg var ansatt i elbil24. Der var det selvsagt kun elbil det gikk i, smiler han.

Det er forøvrig en elbil i husstanden, også. En 2018-modell Kia Soul med 30 kWt batteri har rukket å tilbakelegge 100.000 kilometer med Bjørn Eirik og samboeren Kristin bak rattet.

Vil skrive om mer enn elbil

Loftås hadde oppveksten sin på Espeland i Bergen, men har bodd på Østlandet siden 1992. Nå er han og familien bosatt på Jessheim.

Han er i utgangspunktet utdannet norsklærer og har studert IT. Han var i mange år forbrukerjournalist, dataredaktør og senere redaktør i Dinside.no, og har også vært innom både Teknisk ukeblad og Finansavisen.

Du har kanskje også sett ham på God Morgen Norge på TV 2? Loftås var i flere år fast IT-ekspert i programmet, og fortalte om siste nytt fra mobil- og dataverdenen.

Men interessen for bil har vært der hele veien. De siste årene har han jobbet som redaksjonsleder i Elbil24.no.

– Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer. Jeg har lyst til å skrive om mer enn bare elbil. Så da det åpnet seg en mulighet hos Broom, grep jeg sjansen.

GLAD I BIL: Bjørn Eirik Loftås stortrives fortsatt i bil med dieselmotor, men har også en elbil i tillegg.

Ny situasjon

– Jeg synes det vi ser i bilbransjen nå, minner mye om sånn det var med PC og mobiler for noen år tilbake. Utviklingen går utrolig fort, og store endringer står nærmest i kø. Derfor er den også veldig spennende å følge, mener Loftås.

– Hvilket forhold hadde du til Broom før du begynte å jobbe her?

– Dere var først og fremst en konkurrent – så jeg fulgte godt med. Men jeg har jo også sett og fulgt Broom siden Jan Erik Larssen hadde eget TV-program.

Selv er han mest opptatt av forbrukerjournalistikk.

– Jeg ble far tidlig, og fikk dermed fokus på fornuft når jeg har kjøpt biler. Praktiske egenskaper, god plass, sikkerhet og økonomi var viktig. Mye av det preger meg fortsatt – jeg er opptatt av valuta for pengene.

Mer komplisert å kjøpe bil

Nå er selvsagt bildet annerledes enn for 20 år siden. Diesel, hybrid, ladbar hybrid, bensin, elbil og hydrogen er noen av drivlinjene som er tilgjengelig. Valgmulighetene blir stadig flere.

– Folk flest trenger mer hjelp og innspill til bilkjøp nå, enn tidligere. I tillegg til de tradisjonelle spørsmålene, har nå miljø blitt et langt viktigere aspekt. Samtidig har budsjettene hos mange blitt strammere.

– Hva tror du om bilmarkedet framover?

– Vi kommer til å få et skifte. Det kommer så mange nye og innovative aktører på banen. Jeg frykter at noen av de gamle, tradisjonelle vil falle fra – men forventer også at flere av de nye vil få det tøft med å etablere seg over tid. De som er flinkest til å omstille seg, vil overleve.

– Hva med 2025-målet?

– Nybilsalget vil etter all sannsynlighet være tilnærmet 100 prosent elektrisk innen 2025. Det tror jeg på. Men de siste prosentene styres av avgiftene, kostnader knyttet til eierskap og priser. De fleste kjøperne styres fortsatt mer av lommeboka enn miljøhensyn. X-faktorer som Tesla sin prisstrategi er jo vanskelig å forutse, men det kan også påvirke salgstallene betydelig.

FORNUFT: Bjørn Eirik Loftås er opptatt av valuta for pengene når man skal kjøpe bil, og liker å jobbe med forbrukersaker.

– Eneste bilen jeg har tjent penger på

Alle som kommer innenfor dørene til Broom, må svare på ett spesielt spørsmål:

– Hva var den første bilen din?

– Hehe, jeg kjøpte en mørkeblå 1980-modell Ford Taunus 2.0 av storebroren min i 1991, da var jeg 19 år gammel. Den kostet meg 8.000 kroner, og første turen gikk fra Kristiansand til Bergen. Det var stas!

– Det er faktisk den eneste bilen jeg har hatt som jeg har tjent penger på. Den ble nemlig solgt for 12.000 kroner ett år senere, like før jeg tok fatt på studiene.

Siden den tid anslår han at han har eid mellom 15 og 20 biler, ikke alle kjøpene har vært like gjennomtenkte – og mye har vært av den «eksotiske» sorten. Noen gode kjøp har det likevel blitt.

– Jeg kjøpte en Mazda 929 mot slutten av studietiden for 32.000 kroner. Den kjørte jeg over 100.000 kilometer, og alt jeg gjorde var å fylle bensin og skifte olje. Til slutt fikk jeg 7.000 kroner i innbytte for den, så det var greit rimelig bilhold, flirer han.



ROMSLIG KLASSIKER: Mazda 929-en fra 1984 viste seg å være et svært godt kjøp. Her gjøres den klar til påsketur for snart 30 år siden.

De senere årene har det blitt flere stasjonsvogner på trebarnsfaren.

– Den bilen jeg har vært mest fornøyd med tror jeg må være en Skoda Octavia fra 2014. Den hadde dieselmotor, ja. Den scoret høyt på sikkerhet, økonomi og plass. Akkurat som en familiebil skal gjøre.

Bil til en million kroner ...

Selv om det har blitt mange ulike biler opp gjennom årene, ser vi ingen skikkelig «ego-bil» på lista. Dermed må vi finne ut hva han ville unnet seg, om han fikk en million kroner å handle en slik for.

– Oi! Den er vrien. Jeg har sansen for effektive, komfortable og romslige biler, og liker veldig godt Mercedes-Benz EQS. Av de bilene jeg har testet, er det kanskje den jeg vil gi flest tomler opp til.

Når det gjelder biler med forbrenningsmotor, er VW høyt listen.

– Jeg hadde lenge lyst på en Passat CC. Og i fjor høst holdt jeg på å ende opp med oppfølgeren: VW Arteon. Utrolig linjelekker bil. Men det ble altså bare nesten denne gangen.

Erstatter en bauta

– Føler du noe press, som erstatter for selveste Broom-Benny?

– Det finnes bare en Benny, og han kan ikke erstattes. Nå er han på plass i NAF, og vi kommer helt sikkert til å samarbeide med ham også i fortsettelsen. Samtidig håper jeg at jeg har litt av hvert å bidra med, og kanskje særlig når det kommer til elektriske kjøretøy og all teknologien i bilene. Det blir ikke akkurat mindre viktig framover.

– Nye biler er jo langt på vei datamaskiner på hjul, avslutter den teknologiglade bergenseren.

