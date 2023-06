Det er lite Ola og Kari Nordmann klager mer over enn bruktbilhandel, og når misnøyen først har slått rot, klarer partene sjelden å bli enige selv. Dermed blir det travelt for Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet – og til syvende og sist Forbrukerklageutvalget.

En enorm saksmengde betyr blant annet lange behandlingstider – men så blir det også en løsning til slutt!

En ganske vanlig klageårsak er større og mindre misforhold mellom det selger lovet før kjøpet – og det kjøperne opplever å få levert. Den følgende saken er i så måte en klassiker på området.

Levert med service

Klagerne er et vestlandspar, og bilen – en Ford Kuga 2016-modell – fant de annonsert på Finn.no hos en forhandler på Østlandet. Kjøpet av bilen ble gjort over e-post, og kjøpesummen var for tre år siden 325.000 kroner for bilen som da var kjørt 84.750 kilometer.

Av salgsannonsen fremgikk det at bilen hadde «komplett servicehistorikk fra merkeverksted» og at «det medfølger to hjulsett med alufelger. Sommer og vinterdekk nye i 2019.» Av kjøpekonrakten fremgikk det blant annet at bilen ble solgt med «Nybilgaranti fra 1. gangs registrering 60 mnd, 100.000 km», og at bilen ble «levert med service og EU-godkjent for 2 nye år inkludert i prisen + gratis transport etter avtale.»

PRAKTISK: Ford Kuga har vært kjent som en praktisk og brukervennlig SUV i mellomklassen.

Ikke 2016-modell

Fortsettelsen ble langt fra smertefri. Allerede et par dager etter at bilen ble levert, oppdaget kjøperne – som heretter kalles klagerne – flere feil med bilen, noe som et par uker senere førte til skriftlig reklamasjon til selger, heretter kalt innklagde.

Her ble en rekke mangler listet opp, blant annet ble det påpekt at «hverken vinterdekkene eller flere av sommerdekkene var fra 2019, slik det sto i annonsen. Mønsterdybden på vinterdekkene var ikke god nok, og disse dekkene var skjevslitt. To av sommerdekkene var dessuten påmontert i feil rotasjonsretning, påpekte klagerne.

Et viktig ankepunkt var at bilen ikke hadde komplett servicehistorikk, slik det ble opplyst i annonsen. Klagerne hevdet dessuten at bilen ikke var en 2016-modell, men fra 2015 – noe Ford-importøren bekreftet i en e-post. I tillegg ble det konstatert at det var montert senkesett på bilen, uten at dette var registrert i vognkortet.

Krevde heving av kjøp

Det ble også listet opp en rekke andre mangler, som delvis var bekreftet og delvis utbedret ved et lokalt bilverksted.

Ifølge klagerne hadde de fått noen av feilene dekket på garantien, men deres konklusjon var uansett at «bilen ikke samsvarte med opplysninger gitt i salgsannonsen og kontrakten, og at dette utgjorde mangler. Klagerne krevde som følge av dette prinsipalt å angre kjøpet. Subsidiært krevde klagerne å heve kjøpet, prisavslag, samt erstatning for utbedringskostnader.»

INNBYDENDE: Trivelig førermiljø byr bilen på.

Avskåret fra heving

Innklagde avviste kravet, og viste blant annet til å ha tilbudt klagerne fire nye vinterdekk og nye sommerdekk. Innklagde hadde også hatt kontakt med et dekkverksted i nærheten av der klagerne bor om montering og avbalansering av dekk han eventuelt sendte dit – men at klagerne avviste dette.

Innklagde mente dessuten at klagernes avslag på rettingstilbud også gjorde at de var avskåret fra å kreve heving eller prisavslag.

Det som uansett ikke kunne avhjelpes, var feil årsmodell og manglende service, men innklagde «er av den oppfatning at serviceintervallene var fulgt som følge av at klagerne har fått utført garantiarbeid på bilen.

Når det gjaldt feilopplysningen om årsmodell, anfører innklagde at et passende prisavslag ville være kr 15-000,-. Innklagde viser som støtte for dette til en sak der det ble det tilkjent prisavslag med kr 15-000,- som følge av feilopplysning om at bilen var en 2013- og ikke en 2014-modell.»

ROMMELIG: Stort bagasjerom som er lett å utnytte.

Ikke i vognkortet

Forbrukerklageutvalget mener «det er sannsynliggjort at det foreligger mangler ved bilen. Utvalget viser til at det i salgsannonsen ble opplyst at bilen er en 2016-modell og at bilen hadde komplett servicehistorikk, mens den fremlagte dokumentasjonen viser at bilen er en 2015-modell, og at det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser service i 2019 og 2020.

Utvalget finner det også sannsynliggjort at det forhold at bilen er senket utgjør en mangel. Utvalget viser til at det ikke er opplyst i salgsannonsen, og at det fremgår av dokumentasjonen fra det lokale verkstedet at det ikke er registrert i vognkortet.

Det ble heving til slutt

Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at det foreligger øvrige mangler ved bilen som kan danne grunnlag for heving. Utvalget viser til at det delvis ikke er fremlagt dokumentasjon angående øvrige feil, og at det delvis ikke er fremlagt dokumentasjon som sier noe om årsaken til feilen og om det er feil som klagerne måtte regne med. Denne delen av anførselen fører etter dette ikke fram,» blir det fastslått.

Utvalgets konklusjon ble til slutt at «Selv om hver av de påberopte manglene isolert sett neppe oppfyller hevingsterskelen, har utvalget kommet til at manglene samlet sett ikke er uvesentlige. Utvalget viser til at servicehistorikk, bilens årsmodell og senking av bilen er forhold som er av betydning for bilens tilstand og bruken av bilen,» og dermed endte det med heving av kjøpet – tilbakebetaling av kjøpesum og tilbakelevering av bilen.

DESIGN: Ford Kuga har et vellykket design, også fra denne vinkelen.

Slik foregår det

Klagesaker om bil starter med klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Blir ikke saken løst her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget.

Behandling i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr i praksis at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik sak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

