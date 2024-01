Handel med bruktbil ser ut til å være en utømmelig kilde til misnøye og klager til forbrukermyndighetene. Det er mange grunner til at det er slik, og uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet. Ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

En av de vanligste klageårsakene er at «kartet ikke stemmer med terrenget» - eller sagt på en annen måte: Kjøper har ikke fått det vedkommende mener å ha blitt forespeilet. Slik var det også i dette tilfellet fra Midt-Norge.

På hjemvei med bruktbil - så falt det ene hjulet av

Formidlingssalg

Det som her endte med behandling i Forbrukerklageutvalget, startet som et bruktbilkjøp mellom to privatpersoner. Eller for å være nøyaktig: Selger fikk hjelp i form av formidlingssalg via et lokalt bilfirma, men sto selv ansvarlig for eventuelle feil og mangler, slik det ble presisert i kjøpekontrakten for en nå seks år gammel Ford Focus, en 2017-modell som var kjørt 35.000 kilometer da den ble solgt sommeren 2021.

Bilfirmaet – senere innklagde nr. 1 – tok seg av formalitetene rundt salget, sto for omregistrering, og signerte kontrakt på vegne av selger, innklagde nr. 2.

ROMMELIGE: Focus finnes som 5-dørs kombikupé og stasjonsvogn. Begge byr på god innvendig plass. Foto: Ford

Krevde prisavslag

Klageren overtok bilen i midten av juni, men oppdaget tidlig i juli at den manglet navigasjonssystem, som i annonsen på Finn.no var fremholdt som en del av utstyret i bilen. Om dette sendte han melding til innklagde nr. 1 noen dager senere, der han ba om utbedring, eventuelt prisavslag, med henvisning til salgsannonsen.

Innklagde nr. 1 svarte et par dager senere, men mente at de «ikke kunne se at navigasjon var nevnt i utstyrslista i annonsen.» Senere har klageren også sendt melding til innklagde nr. 2, med krav om at manglende navigasjonssystem enten blir rettet eller at det blir gitt et prisavslag.

Forbehold om feil

Klageren har videre fremlagt skjermdump av pristilbud fra en lokal Ford-forhandler om ombygging fra Sync 2 infotainmentsystem til Sync 3 for kr. 36.599,-. På bakgrunn av dette, krevde klageren et prisavslag på kr. 36.500,-, men både innklagde nr. 1 og innklagde nr. 2 avviste kravet.

Innklagde 1 påpekte at de ikke «har noe ansvar i saken da de kun bisto innklagde nr. 2 i forbindelse med salget, men at de heller ikke kan se at navigasjonssystem fulgte av utstyrslisten.» De fremla imidlertid ikke dokumentasjon på salgsannonsen. Innklagde nr. 1 anførte dessuten at klageren «hadde et selvstendig ansvar for å undersøke bilen, og eventuelt se etter egenskaper som var viktige for ham.» Dessuten var det tatt forbehold om feil i annonsen...

GJENNOMTENKT: Ford Focus byr på en velredigert og gjennomtenkt førerplass. Foto: Ford

Forbrukerkjøpsloven

Innklagde nr. 2 avviste også at navigasjon var en del av bilens utstyr, og fremla dokumentasjon på salgsannonsen han hadde før innklagde nr. 1 la den ut.

I Forbrukertilsynet ble saken – slik det ofte skjer – henlagt som uforlikt, og det betyr at Forbrukerklageutvalget er neste post. Her ble saken behandlet tidligere i år, og det avgjørende punktet også i denne saken, er om det forelå en mangel ved bilen. Og en mangel foreligger «når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke har hatt innvirkning på kjøpet,» slik det er formulert i Forbrukerkjøpsloven.

Mangel – og erstatning

Etter å ha vurdert de opplysningene som forelå i saken, fastslo Forbrukerklageutvalget at «bilen ikke har navigasjonssystem, men at det i salgsannonsen fremgikk at bilen var utstyrt med dette. Det er i denne sammenheng lagt avgjørende vekt på klagerens fremlagte dokumentasjon av salgsannonsen. Det legges således til grunn at bilen ikke samsvarte med de opplysninger som fulgte av salgsannonsen, og at disse opplysningene antas å ha innvirket på kjøpet. Det er heller ikke opplyst at denne opplysningen ble rettet på en tydelig måte i forkant av kjøpet. Manglende navigasjonssystem utgjør følgelig en mangel.»

Dermed endte det med fullt medhold for klageren, og selgeren – innklagde nr. 2 - ble tilpliktet å betale en erstatning på kr. 36.500,- med tillegg av forsinkelsesrenter.

DESIGN: Focus har et lett kjennelig design, ikke minst bakfra. Foto: Ford

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

