Kjøperen ble advart om mye – men ikke riktig alt...

Det er ingen mangel på advarsler om å være forsiktig ved bruktbilkjøp, men fortsatt er dette en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Fallgruvene er mange – fra heftelser til mer og mindre alvorlige tekniske feil. Ja, og så jukses det jo ikke så rent lite med kjørelengden heller.

Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis. Forbrukermyndighetenes tidvis krevende oppgave er å skille mellom det som er reelle klager som berettiger til prisavslag eller heving av kjøp – og de som bare prøver seg for å få jekket ned prisen på bilen de kjøpte.

2012-modell

I denne saken var det ingen tvil, selv om bilen var eldre, og innklagde hadde solgt den med denne formuleringen:

«Som den er og det gis ingen form for garanti i henhold til bilens alder og km-stand. Kjøper er kjent med diverse kosmetiske skader på kjøretøyet, samt en ulyd ved høyre forhjul. Servicehefte er ikke komplett.»

Og da skulle jo selgeren kunne være bra tørrskodd, kunne man tro.

Innklagde var i dette tilfellet en bruktbilforhandler på Østlandet, mens klageren – kunden – var en dame fra Nordvestlandet.

Bilen det dreier seg om, er en Toyota Auris 2012-modell, som damen kjøpte midtsommers 2021 for 70.000 kroner. Bilen hadde da en kilometerstand på 125.472 kilometer.

OVERSIKTLIG: Grei og oversiktlig førerplass. Foto: Toyota

Alvorlige feil

Solgt, eller kanskje heller kjøpt, ble den i alle fall med alle mulige forbehold tatt fra selgers side, og sitatet ovenfor fra kontrakten tyder da også på at det var opplyst om både det ene og det andre av skavanker før kontrakten ble signert.

Men altså tydeligvis ikke om riktig alt, for et par måneder etter kjøpet fikk klageren gjort en NAF-test av bilen. Den viste at det var saget i traversen. Klageren anførte da at det «foreligger en mangel ved bilen fordi det er avdekket alvorlige feil som har vært prøvd rettet uten å lykkes.» Klageren hevdet i tillegg at selger ikke hadde opplyst om dette forholdet.

23.670 kroner

I NAFs Garantiutløpstest sto blant annet følgende: «Svekket travers fordi det er kappet hull på begge sider ved innfesting til fremre bolter i nedre bærearmer.»

Klageren fremla også en uttalelse fra NAF om forholdet: «Som bildene viser er det saget hull i traversen på to steder. Dette av ukjent årsak. Traversen er dermed svekket, og har ikke den funksjonen den skal ha. Kjøretøyet tilfredsstiller derved ikke kravet til godkjenning ved periodisk kontroll og må skiftes ut. Skifte av denne delen, som leveres kun som originaldel, blir som følger:

Travers kr. 16.520,-

Skift inkl. forstillingskontroll - 7.150,-

Sum Kr. 23.670,- inkl. mva.»

LETTHÅNDTERT: Med kompakte ytre mål var Auris en lettvint bil å manøvrere, også der det var trangt. Foto: Toyota

Megling mislyktes

På bakgrunn av dette krevde klageren prisavslag på tilsvarende beløp.

Innklagde avviste både klagerens påstander og krav, og viste til at bilen ble solgt som den er, og uten garanti i henhold til bilens alder og kjørelengde.

Dette var hva Forbrukerklageutvalget fikk på sitt bord, etter at megling via Forbrukertilsynet ikke ga resultater.

Det ble medhold

Utvalget fant ikke holdepunkter for at det var gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake informasjon om det påklagde forholdet.

Spørsmålet ble derfor videre om forholdene knyttet til traversen gjorde at bilen var i dårligere stand enn kjøperen «hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdene, kjøpesummens størrelse og forhold ellers. På dette spørsmålet ble Forbrukerklageutvalgets svar et klart ja.

Dermed fikk klageren medhold, og innklagde ble forpliktet til å betale kr. 23.670,- til klageren.

Slik er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

