Kjøpe ny bruktbil? Da har du kommet til rett sted

Bilmarkedet er i endring. I fjor ble det rekordsalg av nye biler, i år går det langt tråere. Det henger naturligvis sammen med dyrtid og gjentatte renteøkninger, og en strammere privatøkonomi for mange av oss. Det gjør at mange har valgt å utsette nybilkjøpet.

Samtidig melder både Finn og forhandlerne om god fart i bruktmarkedet. Utvalget av bruktbiler er stort, og det er virkelig gode muligheter for å gjøre bruktbilkupp nå.

Det er imidlertid ikke alltid lett å vite hva man skal velge, eller hva man bør være oppmerksom på før man slår til på drømmebilen. Men det hjelper vi i Broom deg med.

Alle bruktbiltestene samlet

De siste årene har vi testet hundrevis av nye biler, men også mange bruktbiler – i nær sagt alle prisklasser, fra billig Nissan Leaf fra 2013 til nesten ny Audi e-tron GT.

Nå har vi samlet alle bruktbiltestene våre på én side, den finner du her: Brooms bruktbiltester

De ferskeste bruktbiltestene finner du helt øverst. Lenger ned har vi sortert alle de andre testene alfabetisk for deg. For øyeblikket teller siden 45 bruktbiltester, og flere kommer i dagene og ukene framover.

De aller fleste testene består både av tekst og video, og inneholder alle de viktigste opplysningene om den aktuelle modellen, som motorutvalg, kjøreopplevelse, bagasjeplass, vurdering av plass i kupeen og hva du bør sjekke før du slår til.

Dette er de dyreste feilene på brukte biler

EKSPERTISE: Brooms bileksperter Knut Skogstad og Vegard Møller Johnsen forteller hva du må være obs på før du kjøper bruktbil; her en eldre Volkswagen Passat.

Sjekk hva eierne mener

Husk også at du finner mer enn 13.000 brukeranmeldelser i vår interaktive tjeneste «Eierne mener». Her kan du lese hva andre Broom-lesere mener om bilene sine, med poeng, plusser og minuser. I tillegg til bruktbiltestene kan også dette være et verdifullt verktøy for deg som ser etter ny bruktbil.

Her trenger vi også bidrag fra deg. Legger du inn dine erfaringer med biler du har eid, er også du med på å videreutvikle Norges beste bilguide.

Ta en titt på Brooms bruktbiltester og lykke til med bruktbilkjøpet!