Kjøpe bruktbil uten garanti? Da bør du vurdere dette

Alle biler som ferdes på norske veier, skal være forsikret. Minstekravet er en såkalt ansvarsforsikring, som enkelt forklart betyr at forsikringen dekker skade kjøretøyet ditt måtte påføre andres kjøretøy og eiendom.

Ønsker du større dekning, kan du velge delkasko eller full kasko. Hva disse dekker, kan du lese mer om i denne saken:

Egen forsikring på motor og drivlinje

Men det er også en fjerde forsikring, og den kan være særlig smart å velge hvis du kjøper en bruktbil uten garanti. Vi snakker om såkalt maskinskadeforsikring, som dekker plutselige og uforutsette mekaniske skader på motor, girkasse og drivverk.

Dette er nemlig deler som normalt ikke dekkes av «vanlige» forsikringer – selv om du har full kasko på kjøretøyet.

Ofte kan mekaniske skader bli svært dyre å utbedre. En defekt girkasse eller motorhavari kan i enkelte tilfeller koste så mye å reparere at det ikke vil være lønnsomt. I verste fall får den nykjøpte bruktbilen din et kort liv.

Har du en maskinskadeforsikring, kan du derimot ofte slippe unna med en egenandel på noen tusenlapper.

Glemte forsikring – det kostet 108.000 kroner



KOSTBART: Motor- og girtrøbbel kan fort koste hundretusener å utbedre på en premium-bil.

Vær obs på begrensningene

Det er imidlertid en del begrensninger knyttet til slike forsikringer som er verdt å merke seg: Først og fremst er det et krav om at skaden oppstår plutselig.

Viser det seg at skaden skyldes gradvis slitasje, mangel på vedlikehold eller feil bruk, risikerer du at forsikringen faller bort eller at erstatningen blir kraftig redusert.

Skader som skyldes rust eller korrosjon, mangel på smøring, overbelastning eller som skyldes ulykker eller kollisjoner, dekkes normalt heller ikke av motorskadeforsikringen.

Flere forsikringsselskaper kan dessuten nekte deg denne forsikringen dersom bilen er gammel (typisk ti år eller eldre) eller har særlig høy kilometerstand. Som regel faller forsikringen bort når kjøretøyet har gått 200.000 kilometer.

De mangler forsikring - og krasjer oftere enn andre bilister



DYRT: Ryker automatkassen på en 2019-modell med utløpt nybilgaranti, kan motorskadeforsikringen komme deg til unnsetning.

Husk egenandel og kilometerfradrag

Og som om ikke det var nok: De fleste forsikringene har også et såkalt kilometerfradrag i reparasjonskostnaden. Hos Norges største forsikringsselskap If, praktiseres dette slik:

* Før passerte 100.000 km: Ingen kilometerfradrag

* Ved passerte 100.000 km: Ti prosent av reparasjonskostnaden

* Ved passerte 150.000 km: 20 prosent av reparasjonskostnaden

* Ved passerte 175.000 km: 30 prosent av reparasjonskostnaden

* Ved passerte 200.000 km opphører dekningen

I tillegg må du altså belage deg på å betale en egenandel på noen tusenlapper.

Hvor mye forsikringen koster, avhenger av blant annet bilmerke, modell, motortype og effekt, bilens alder og kilometerstand, og hvilken egenandel du ønsker å ha. Mange selskaper opererer med 6.000 kroner som standard egenandel.

Les vilkårene nøye, og sammenligne flere selskaper før du slår til. Sørg også for at bilen har godkjent servicehistorikk, så slipper du å komme i situasjoner der du tror du er dekket, men så skyldes skaden gradvis slitasje.

