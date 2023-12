Kjøpe billig bruktbil? Da bør du skynde deg

Mens nybilsalget har bremset ganske kraftig opp i år, er det fortsatt bra fart på bruktmarkedet. Volumet er nesten nøyaktig likt fjoråret, og ifølge Finn.no er det ingenting som tyder på noen nedgang i det som gjenstår av året.

Samtidig har det lenge vært en klar tendens mot at eldre og rimeligere bruktbiler har blitt mer etterspurt.

På et webinar denne uken opplyste Terje Dahgren i Finn at det nå tar i gjennomsnitt 27 dager å selge en bruktbil i Norge. Det tallet har vært ganske stabilt de siste månedene.

Diesel selges raskest

Men når Finn bryter dette ned på alder, ser vi klare forskjeller. Biler som er nyere enn fem år, står i gjennomsnitt 36 dager før de blir solgt. Mens bruktbiler som er fem år eller eldre, selges på 20 dager.

Det betyr altså at det går mye raskere å selge eldre og billigere biler, enn nyere.

Her er det også klare, underliggende trender. Det er langt høyere elbilandel blant bilene som er fem år og yngre, enn blant de eldre. Elbilene drar opp gjennomsnittet.

For mens det i snitt tar 33 dager å selge en elbil, står bensinbilene i 26 dager før de blir solgt. Dieselbilene selges raskest: Etter 21 dager.

– Hver gang jeg skulle selge, gikk noe i stykker – måtte ha den i 10 år



ETTERTRAKTET: Har du en eldre bil med dieselmotor? Da er det også gode muligheter for at du kan få solgt den fort!

Antallet synker

Er du ute etter en eldre bil med bensin- eller dieselmotor, kan det altså være smart å være kjapp. Ellers kan noen andre komme og snappe den opp.

Her hører det også med til saken at antallet bensin- og dieselbiler på Finn synker ganske kjapt. Nybilsalget av disse har stoppet nesten helt opp. Det går flere biler ut enn det kommer inn. I tillegg har det vært en ganske betydelig eksport av bruktbiler ut av Norge i år. Alt dette påvirker markedet.

Selge sliten bruktbil? Da er dette viktig

KJAPT: Golf Plus har nok blitt en litt glemt bil for mange, men på bruktmarkedet går den rekordraskt unna.

Golf selges raskest

Statistikken fra Finn viser at VW Golf Plus med dieselmotor er bilen som selges raskest, i gjennomsnitt tar det bare åtte dager.

Polo med dieselmotor er rett bak, her tar det i gjennomsnitt ni dager å selge. Deretter følger to biler på ti dager: Toyota Auris og Mitsubishi ASX.

Toyota RAV4 diesel ligger på 11 dager. To dager mer tar det å selge en Volvo XC70 med dieselmotor. 13 dager er også det som gjelder for Mitsubishi Outlander diesel. Kjapt unna går også dieseldrevne Volvo XC60, her er det snakk om gjennomsnitt på 14 dager.

LES MER: Så billig kan du få brukt Volvo XC60

Video: Godt brukt – men sjekk prisen nå!