Kjent for mobiler og støvsugere: Nå skal de lage elbiler

Bilindustrien står midt oppi store omveltninger, der de etablerte aktørene møter stadig sterkere konkurranse fra nye aktører – mange av dem kinesiske og flere med helt annen bakgrunn enn klassisk bilindustri.

Nye biler er som kjent fullpakket av avansert elektronikk og omtales ofte som datamaskiner på hjul. Derfor er det kanskje ikke så rart at en rekke elektronikkselskaper ser nye muligheter når bilparken nå elektrifises i høyt tempo.

Sony i bresjen

Sony er blant selskapene som har vært tydeligst på ambisjonene. Sammen med Honda utvikler de nå flere elbiler. Den første – som skal hete Afeela – er ventet på markedet i 2026.

Men også Huawei, Google, Apple og flere andre har annonsert planer og ambisjoner om å ta viktige posisjoner i dette markedet, men først og fremst som samarbeidspartnere og leverandører av elektronikk og programvare til bilprodusentene.

AFEELA: Sonys første elbil er ventet på veien fra 2024, og vil være fullspekket av avansert elektronikk og store skjermer.

Fra robotstøvsugere til elbil

Xiaomi (uttales som «show me») har også meldt seg på. Elektronikkselskapet er kanskje mest kjent for sine budsjettvennlige mobiler, klokker og robotstøvsugere, men kineserne lager også ting som går på hjul – ikke minst er de en kjent produsent av elsparkesykler.

Og ifølge Insideevs skal de snart være klare med sitt første framkomstmiddel på fire hjul; elbilen MS11.

At Xiaomi har jobbet med elbilplaner har vært kjent siden 2021. De siste årene har et team på mer enn 2.300 ansatte jobbet med mål om at den første elbilen med Xiaomi-logo skal dukke opp på kinesiske veier fra 2024.

Lang rekkevidde og rask lading?

Selskapet har foreløpig vært tilbakeholdne med opplysninger om bilen og eventuelle samarbeidspartnere, men den siste tiden har en rekke nettsteder publisert spionbilder av det som skal være den endelige designen. De siste dagene har det dessuten dukket opp flere tekniske data om Xiaomis kommende elbil.

BILDE AV SKJERM: Ett av flere spionbilder av Xiaomi M11 som florerer på nettet. Bildet ser ut til å være tatt av en TV-skjerm. Foto: Ukjent

Det skal dreie seg om en mellomstor og sportslig sedan, med flere ytre likhetstrekk med Tesla Model 3. Det velkjente nettstedet CarNewsChina hevder at bilen vil være utstyrt med en stor batteripakke på 101 kilowattimer, og vil støtte 800 volt ladespenning. Det bør være en god indikasjon på at bilen både vil få lang rekkevidde, og kunne lades opp igjen raskt.

Kilden har gjort et dypdykk i batterispesifikasjonene, og spekulerer i en rekkevidde på inntil 800 kilometer. Det vil i så fall parkere det meste av konkurranse i klassen.

Når det gjelder priser, har flere kinesiske medier meldt om at bilen vil starte på rundt 300.000 kinesiske renminbi i Kina, som tilsvarer rundt 420.000 norske kroner. Dette beløpet er imidlertid heller ikke bekreftet fra offisielt hold ennå.

– Masseproduksjon i 2024

Men så sent som i mars sa Xiaomi-sjef Lei Jun ifølge China Evening Post at elbilprosjektet hadde gått «over all forventning», og at de nettopp hadde gjennomført vintertest av flere prototyper.

Ifølge Jun planlegger de at første modell skal gå i masseproduksjon i første halvdel av 2024.

Broom følger med på utviklingen, og vil komme med flere opplysninger om satsingen så snart vi vet mer.

