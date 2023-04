I fjor høst hadde Volvo premiere på sin nye EX90. Dette er den elektriske oppfølgeren til dagens XC90.

EX90 blir den nye toppmodellen til Volvo og går inn en klasse med flere eksklusive konkurrenter.

EX90 er over fem meter lang, den har rekkevidde på inntil 585 kilometer og sju seter er standard. Bilen kommer også med svært mye sikkerhetsutstyr.

Stor interesse

Da den ble vist første gang, ble det også klart at de første norske kundene ikke vil få EX90 før andre kvartal 2024. Det er uvanlig lang tid mellom premiere og utlevering. Man må altså smøre seg med tålmodighet. Men det har tydeligvis ikke stoppet mange interessenter.

Volvo melder i dag at etterspørselen etter bilen er over all forventning. Det gjelder også i det norske markedet:

– Salget i Norge har gått veldig bra og vi opplever stor interesse rundt EX90. Nordmenn har omfavnet XC90 i mange år og EX90 blir et naturlig helelektrisk steg videre for mange, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

FØLGER OPP: EX90 er en etterlenget bil for Volvo, den går inn i modellutvalget som en elektrisk oppfølger til XC90.

Gjelder ikke Norge

I sin resultatmelding for første kvartal 2023, opplyser Volvo at de nå har solgt alt av biler i første runde av produksjonen. Nå er de i gang med neste:

– Forventet levering her hjemme er fjerde kvartal 2024, dersom man bestiller i dag. Vi forventer at de første kundebilene kommer til Norge andre kvartal neste år, slik vi kommuniserte ved salgsstart i november i fjor, sier Trosby.

NYTT: Slik ser det ut innvendig, her bryter Volvo ganske tydelig med XC90-interiøret.

Til Oslo i mai

Det er heller ikke veldig lenge til den nye Volvoen kommer på en snarvisitt til Norge. Det vil neppe legge noen demper på interessen:

– Vi ser fram til å vise fram EX90 til kunder og presse når bilen kommer til Oslo i mai. Der er det veldig mange påmeldte, så det blir fullt hus når vi avduker bilen for første gang i Norge, avslutter Trosby.

