3-serie har vært en gedigen suksess for BMW. Faktisk har den vært merkets mest solgte bil helt siden lanseringen av første generasjon tilbake i 1975.

Også i Norge har 3-serie solgt godt. Det speiles tydelig på bruktmarkedet. Tall fra Finn.no viser at 3-serie er blant bilene aller flest søker etter.

Nå har vi i Broom sett nærmere på femte generasjon 3-serie (E90), som mange har et forhold til. Den ble presentert første gang i 2005 og fikk mye oppmerksomhet for blant annet designet.

Nesten 20 år senere, vil nok mange hevde at bilen fremdeles holder seg godt. Spesielt dersom bilen er utstyrt med M-pakke og har «riktig spec».

Under 50.000 kroner

På bruktmarkedet er utvalget stort. De aller rimeligste bilene får du til godt under 50.000 kroner.

Da er det naturligvis snakk om eksemplarer som har gått langt. Typisk 2006-2008-modeller, med dieselmotor og 200.000-300.000 kilometer på telleren.

I denne kategorien er det viktig å sjekke bilen nøye. For her kan det potensielt være mye som kan skje.

POPULÆR: BMW 3-serie er blant bilene flest søker opp på Finn.no.

Særlig én utfordring

Utover å sjekke servicehistorikk og vanlige slitedeler, er det spesielt én ting som er viktig å være klar over, hvis du skal kjøpe brukt BMW 3-serie med dieselmotor (som det er flest av).

OBS: Er det 2-liters motor du helst vil ha, bør du være ekstra obs.

BMWs 2-liters dieselmotor (med internkode N47) på denne generasjonen er dessverre belemret med en del problemer. Blant annet utfordringer med strammerne til registerkjedet. Her har en del opplevd at registerkjedet blir for slakt, som i verste fall medfører motorhavari.

I tillegg forekommer både turbohavari og tett partikkelfilter. Så her er det viktig å være klar over tilstand på motor.

Så skal det sies at mange også har fått utbedret feilen med registerkjedet. Flere har også foretatt motorbytte. I så fall gjør det bruktbilkjøpet mye tryggere.

MODERNE: BMW serverte oss et klasseledende interiør da dette kom for nesten 20 år siden. Vi synes dette fremdeles holder seg godt.

Stort utvalg

Det er virkelig mye å velge mellom hvis du er ute etter brukt 3-serie fra femte generasjon.

Har du rundt 150.000 kroner å bruke, får du enda sprekere motoralternativer, og biler som ikke har gått alt for langt.

Selv om 2-liters dieselmotor med automat kanskje er det opplagte valget for mange, finnes det andre versjoner som kan være mer fristende.

For eksempel 325i. Her snakker vi 3-liters rekkeseks bensinmotor på 218 hestekrefter. En skikkelig kjøremaskin! For kjøreegenskapene byr i kjent BMW-stil på mye moro.

Dette sammen med en god dose premium-følelse, i form av gode materialer, høy opplevd kvalitet, fin finish og tilgang på mye (og dyrt … ) tilleggsutstyr er garantert ting som kjøpere setter pris på.

Eierne mener

BMW 3-serie E90: Vanlige feil og problemer Noen biler har litt problemer med slakke og ulyd fra endeledd, stabilisatorstagforinger og i noen få tilfeller støtdempere foran. Lekkasje fra servostyringen er en gjenganger og bør sjekkes ekstra nøye. Ellers bør bremseskivene kontrolleres. På noen få stasjonsvogner kan det være rust i falsen rundt bakluka.

2-liters dieselmotor: Her kan det oppstå registerkjede-problemer, turbohavari og tett partikkelfilter.

