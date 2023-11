Konkurransen i nybilmarkedet har aldri vært tøffere. I Norge handler det meste nå om elbiler – og her har kjøperne fått mye nytt å velge mellom de siste årene.

Men hva er egentlig det beste nybilkjøpet akkurat nå? Det har NAF-magasinet Motor kåret.

Først delte de opp i fem kategorier. Så knivet de fem vinnerne om førsteplassen totalt sett. Og den gikk til den kraftig oppgraderte Tesla Model 3.

Uslåelig pris

– Ingen konkurrenter slår Tesla Model 3 på pris. Og nå er både støy og dårlig interiør historie i denne Tesla-modellen, sier Peter Raaum, ansvarlig redaktør i Motor.

Det ytre er det som har forandret seg minst med oppgraderingen av Tesla Model 3. To av de tre oftest påpekte svakhetene ved bilen er nå borte: Kvalitetsfølelsen i interiøret er bedret, og støynivået er senket flere hakk.

– Dette kombinert med lavest forbruk, best rekkevidde, bra plassutnyttelse, høy effekt og eminente kjøreegenskaper til en uslåelig pris, gjorde at vi landet på Model 3 som årets beste bilkjøp, sier Raaum.

BEST: NAF og Motor er ikke i tvil: Oppgraderte Tesla Model 3 er det beste bilkjøpet nå.

Fem kategorier i årets kåring

Dette er de fem kategoriene i kåringen:

Småbil

Liten familiebil

Mellomstor familiebil

Stor familiebil

Åpen klasse

I hver klasse ble de ti beste bilene rangert.

– Denne utvidelsen gjør at vi får med alle aktuelle bilmodeller. Med en åpen klasse får vi også med de bilene som appellerer mer til følelsene enn fornuften, sier Motor-redaktøren.

TIL TOPPS: Totalvinneren Tesla Model 3 er helt til høyre. De fem klassevinnerne er fra venstre: BMW iX, Toyota GR Yaris, Tesla Model Y, Peugeot e-208 og Tesla Model 3. (/Foto N AF/Motor)

Topp 5 småbil:

Peugeot e-208 Opel Corsa-e Toyota Yaris Cross 4x4 Opel Mokka-e Jeep Avenger.

VINNER: Jeep Avenger ble Årets bil i Europa 2023, Men i denne kåringen når den ikke helt opp.

Topp 5 liten familiebil:

Tesla Model 3 Volkswagen ID.3 BMW i4 eDRIVE40 Hyundai Kona MG4

Topp 5 mellomstor familiebil:

Tesla Model Y Hyundai IONIQ 5 Kia EV6 Volkswagen ID.4 Skodas Enyaq

FAMILIEBIL: Tesla går også til topps i kagegorien for mellomstor familiebil, da med Model Y. Foto: NTB

Topp 5 stor familiebil:

BMW iX Mercedes-Benz EQE SUV Audi Q8 e-tron Xpeng G9 Kia EV9

Topp 5 åpen klasse:

Toyota GR Yaris Mercedes-Benz EQE AMG BMW i4 M50 Mercedes-Benz EQS SUV Volkswagen ID.BUZZ

BENSIN: Alt er ikke elektrisk i denne kåringen. Toyota GR Yaris går til tipps id en åpne klassen

Nye regler for kåringen

Tidligere plukket Motor ut 10 av årets lanseringer, regnet kilometer-prisen ned på krona, og lot kostnaden veie tungt. Men i en tid hvor gamle modeller kommer med gedigne forbedringer både på rekkevidde og komfort, har begrepet «ny bil» bokstavelig talt fått helt nytt innhold. Derfor har de vraket betingelsen om å begrense utvalget til årets lanseringer.

Samtidig pågår en så intens priskrig at regnestykker i november, fort er fullstendig utdaterte når du skal gjøre nybilkjøp i februar. Derfor er pris en mindre definerende faktor enn tidligere.

Fortsatt er det et ufravikelig krav at bilene skal gi et økonomisk fornuftig og forutsigbart bilhold. De skal også ha oppnådd poeng i tetsjiktet i Motors tester.

