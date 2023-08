Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei, vurderer å kjøpe Range Rover Sport 2019-modell hybrid. Leser at de gamle modellene er det mye feil med. Gjelder dette også denne modellen, eller er dette utbedret? Mvh Hilde.

Broom svarer:

Hei Hilde! Range Rover Sport har vært en drømmebil for veldig mange – helt siden første generasjon kom på markedet tilbake i 2005. Det var også en bil som var langt fra feilfri. Den fikk etter hvert et temmelig frynsete rykte som bruktbil.

Den første gikk fram til 2013. Da kom en helt ny Range Rover Sport som var vesentlig bedre enn bilen den erstattet. Men et dårlig rykte har som kjent en tendens til å kunne henge i...

i 2018 kom så den ladbare hybrid-utgaven som du vurderer. Nå er dette en bil som prismessig kryper ned mot 700.000 kroner. Forutsatt at du finner et norsksolgte eksemplar, er den fortsatt innenfor nybilgarantien. Det er også viktig når du kjøper en bil som dette.

Det er ikke til å komme bort fra at bilene fra Land Rover-konsernet sjelden scorer høyest i kvalitetsundersøkelser, de har en tendens til å ligge i nedre enden av skalaen der. Det gjelder også Range Rover Sport. Det er blant annet svært viktig å sjekke at alt av elektronikk er i orden. Bilene har også slitt med lekkasjer rundt soltak og bakluke.

Dette er en stor og tung SUV, som blir enda tyngre med batteripakke og elmotor. Derfor må du sjekke understell godt. Her kan det komme svært kostbare reparasjoner. Ta også en titt på dekkene, det er ikke billig å skifte dekk på en bil som dette.

Bruktbil? Halv pris på Range Rover Sport



PREMIUM; Lekkert og gjennomført interiør. Range Rover var en tid litt frakjørt på infotainmentsystemer og skjermer, men her var de på ballen igjen.

Går ikke veldig langt...

Helt grunnleggende viktig er det å finne en bil med moderat kilometerstand som har blitt fulgt skikkelig opp. Komplett servicehefte er et must. Jo nyere bil – jo mer garanti er det igjen. Den kan være svært godt å ha.

Som vi ofte sier om biler som dette: Etter noen års verditap har du kanskje råd til å kjøpe dem. Men har du råd til å eie? Kjøper du en brukt Range Rover Sport må du også være klar over at det koster penger å holde den på veien. Verkstedregningene kan fort bli svært høye, dette er ikke akkurat som å eie en Nissan Leaf...

Til gjengjeld får du en bil som designmessig fortsatt står seg svært godt, med lekre interiørløsninger og svært god komfort. Bare vær obs på at den ladbare hybrid-drivlinjen bærer preg av å være litt første generasjon. Offisielt skal den klare 51 kilometer på strøm. Da vi tok den med på langtur-test i rundt null grader, gikk den ikke lenger enn 25 kilometer. Har du mye langkjøring, blir drivstoffkostnadene dermed fort mye høyere enn om du velger en bil med dieselmotor i stedet.

VI håper dette er til hjelp, lykke til med bilvalget!

