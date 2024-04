Kanskje det siste året du kan kjøpe denne

Over åtte år har gått siden vi i Broom dro til Stockholm og rapporterte hjem fra verdenspremieren til Volvo V90.

Da tok den over for storselgeren V70. For Volvo var målsetningen også å løfte seg i premiumretning. V90 var betydelig større enn V70, den var også en god del dyrere. Ved introduksjonen startet prisene på 469.000 kroner, da med 150-hesters dieselmotor. Toppmodellen var T6 med 320 bensinhester, til 838.000 kroner.

I 2017 kom så den ladbare hybrid-utgaven. Den tok kjapt mesteparten av salget og de siste årene har det kun vært den du har fått kjøpe i Norge.

Har vært fornøyd

Hvor lenge det varer er uvisst. Også hos Volvo handler det meste nå om elbiler. Offisielt er svaret at de selger de ladbare modellene så lenge det er etterspørsel. Men er V90 også med oss i 2025? Det er slett ikke sikkert.

Hvordan er det så å sette seg inn i en V90 i 2024? Det første jeg tenker er at dette har jeg sett før. Dette interiøret debuterte i XC90 i 2014 og det er nesten uforandret siden den gang. Det samme gjelder forresten også det utvendige designet. Volvo har tydeligvis vært fornøyd med tingenes tilstand, for her har det bare handlet om svært forsiktig finpuss underveis.

Infotainmentskjermen var en av de største da den kom. Nå ser den nesten litt puslete ut. Men ergonomien er god, brukervennligheten er høy og setene er akkurat som de skal være i en påkostet Volvo: Veldig bra!

VELKJENT: Det har ikke skjedd veldig mye med dette interiøret siden V90 debuterte.

Ikke mange er raskere

Det samme er forresten også komforten. Selv om V90 er en lav og ganske sporty stasjonsvogn, er ikke kjøreegenskapene deretter. Komfort er vektet tungt. Det gjør V90 til en av de beste bilene du kan dra på langtur med. Men noen veldig inspirerende kjøreopplevelse er den ikke. Til det blir den for myk, styringen er heller ikke super-presis.

Den ladbare hybrid-drivlinjen leverer et solid kraftoverskudd. 350 hestekrefter er mye i en bil som dette. 0-100 km/t går på 5,5 sekunder. Det er ikke mange ikke-elbiler i denne klassen som klarer å holde følge. Her går forbikjøringer som en lek.

FÅ IGJEN: Det tynnes ut blant stasjonsvognene på det norske markedet. Men Volvo selger fortsatt både V90 og V60.

Fort over 900.000 kroner

Volvo har også forbedret drivlinjen underveis. Mest viktig for de fleste eiere er at rekkevidden på strøm har økt. Ved siste oppdatering økte batteripakken fra 11,6 til 18,8 kWt, uten at den fysiske størrelsen ble endret. Dermed gikk den offisielle rekkevidden på strøm fra 61 til opptil 88 kilometer. Det gjør at alt av småkjøring kan unnagjøres på strøm, hvis du er flink til å lade.

Da V90 kom som ladbar hybrid, var det norske avgiftssystemet temmelig annerledes enn i dag. Prisene startet på litt over 600.000 kroner. De siste årene har politikerne skrudd kraftig til på avgiftene til denne biltypen. Det gjør at prisene har økt betydelig. V90 ladbar hybrid starter nå på 819.800 kroner. De aller fleste kundene velger ekstrautstyr i tillegg, det skal ikke veldig mye til før prisen passerer 900.000 kroner.

Mye penger for en bil som helt mangler nyhetens interesse? Ja, noen vil nok mene det, men samtidig har Volvo mange lojale kunder som ikke bryr seg så mye om at bilen trekker på årene – men i stedet verdsetter kvalitetene den fortsatt har mye av.

BRUKTBIL: V90 har vært en stor suksess for Volvo, på bruktmarkedet kryper de billigste bilene nå ned mot 200.000 kroner.

Dette koster den brukt

Om ikke altfor lenge er det altså bruktmarkedet som gjelder hvis du har lyst på en Volvo V90. I skrivende stund ligger det i underkant av 300 biler ute.

Prisene kryper ned mot 200.000 kroner for eksemplarer som har gått virkelig langt, opp mot 300.000 kilometer. Da snakker vi om D3 med 150-hesters dieselmotor.

Rimeligste T8 akkurat nå blir din for 295.000 kroner. Da snakker vi 2018-modell som har rullet 190.000 kilometer. Nybilgarantien er altså over, her det viktig å velge en bil som er godt fulgt opp underveis.

Til rundt 350.000 kroner er det mye å velge mellom. Da får du typisk en 2018/2019-modell som har gått under 100.000 kilometer. De aller fleste av disse er av den ladbare T8-utgaven.

ELEKTRISK: Elbilene står for det meste av Volvo-salget i Norge nå. Det er neppe veldig lenge til importøren dropper fossilbilene.