Kan være redningen for 120.000 norske biler

Går vi noen år tilbake, var den runde ladekontakten svært vanlig på nye elbiler. De siste årene har imidlertid nesten alle gått bort fra den i Europa.

Vi snakker om CHAdeMO, som er ett av to rådende grensesnitt når du kobler elbilen til en hurtiglader. Den andre har fått navnet CCS, og dominerer i dag stort.

Nå har det kommet en løsning som kan sikre at CHAdeMO-bilene i praksis kan bruke alt av hurtigladere.

Gjelder 120.000 biler

Totalt kjører detsannsynligvis et sted mellom 110.000 og 120.000 elbiler med CHAdeMO-kontakt på norske veier. Norges mest solgte elbil gjennom alle tider, Nissan Leaf, står for utrolige 80.000 av disse. På andreplass finner vi første generasjon Kia Soul, med rundt 25.000.

Dette er hovedårsaken til at det fortsatt bygges ut CHAdeMO-kompatible hurtigladere i Norge, men stadig flere støtter kun CCS. Og hvis vi ser på resten av Europa, er CCS-dominansen enda større: Faktisk er det ti ganger flere CCS-ladere enn CHAdeMO-ladere i Europa.

Skal man på langtur, for eksempel i en Nissan Leaf, krever det derfor mye større grad av planlegging av ladestopp enn om man kjører en Tesla Model Y.

TO SYSTEMER: Her ser du en ladestolpe som støtter både CHAdeMO og CCS. Slike bygges det stadig færre av.

Lanserer adapter fra CHAdeMO til CCS

Men i fremtiden kan det bli enklere. Nå har nemlig den kinesiske produsenten Dongguan Longood Technology laget et adapter som gjør det mulig for CHAdeMO-bilene å lade på alle CCS-ladere. De hevder selv at dette er verdens første adapter som fikser nettopp dette.

Man skulle kanskje tro at et slikt adapter var enkelt å lage, men i praksis viser det seg å være temmelig avansert. I Dongguan-adapteret sitter det nemlig noe som kan sammenlignes med en liten datamaskin, som sørger for å gjøre selve jobben.

Maskinvaren drives av et eget litium-ion-batteri på innsiden av konstruksjonen. Dette lades samtidig med at bilen lades. Går det lang tid mellom hver gang adapteret brukes, kan batteriet lades via en vanlig USB-kontakt.

Den finske youtuberen Daniel Öster har allerede testet løsningen, med godt resultat. Videoen kan du se her (artikkelen fortsetter):

Alt annet enn rimelig

Særlig billig er adapteret derimot ikke. Hele 1.050 amerikanske dollar (tilsvarende rundt 11.000 norske kroner) tar Dongguan Longood Technology for ett eksemplar, via markedsplassen Alibaba. Og i skrivende stund holder det ikke å kjøpe ett, du må kjøpe to.

Om det er smart å kjøpe eller ikke, skal vi ikke mene så mye om. Produktet er neppe testet av Nemko eller andre lokale godkjennere. Personlig ville vi ha avventet til dette var på plass.

Dessuten: Når noen har funnet en løsning på en relativt stor utfordring som dette, er det alltid gode muligheter for at det vil dukke opp flere – og sikkert billigere adaptere i fremtiden.

