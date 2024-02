Kan ta trafikksyndere 2,4 kilometer unna

Det er over ti år siden politiet først tok i bruk lasermåleren Traffipatrol XR til å måle hastigheter på kjøretøy under trafikkontroller. Siden har den stoppet svært mange trafikksyndere over hele landet.

Men snart er det slutt. Produsenten har nemlig sluttet å utføre reparasjoner og service på måleren. Samtidig har teknologien blitt vesentlig mer avansert, i løpet av disse årene.

Ny måler med kamera

Det siste året har UP testet ut en langt kraftigere løsning, og nå har de bestilt inn totalt 200 nye fartsmålere av typen LaserCam 4.

Og denne kan langt mer enn bare å måle hastigheten. Den er nemlig også utstyrt med kamera som både kan ta stillbilder og video.

Ifølge Politiets fellestjenester viser kameraet hele måleområdet, slik at man enkelt kan kvalitetssikre målingene. Foto og video gjør det også enklere å dokumentere forholdene, for eksempel i saker som tas til retten.

Enorm rekkevidde

Rekkevidden er dessuten svært mye bedre enn i dagens løsning. Faktisk kan den avsløre fartssyndere som befinner seg 2,4 kilometer unna.

Vel så viktig er det at man ikke trenger å befinne seg langt unna når man skal gjøre målingene. Med dagens lasermålere er grensa 100 meter, med LaserCam 4 er den nede i 30 meter.

– Etter testing har politiet valgt å sette måleavstanden på 30 til 500 meter for å sikre pålitelighet og nøyaktighet, opplyser UP-sjef Knut Smedsrud, og legger til:



– At vi kan måle kortere avstander gir blant annet økt kapasitet i tettbygde strøk og skoleveier.



FOTO OG VIDEO: I tillegg til å måle fart, kan den nye måleren også ta både bilde og video for bedre dokumentasjon av hendelsene.

Fart farligst i trafikken

I fjor mistet 118 mennesker livet i trafikken på norske veier, to flere enn året før. Fart trekkes fram som en av de viktigste årsakene til at liv går tapt, sammen med rus og uoppmerksomhet.

Beregninger fra Statens vegvesen tyder på at 24 av livene som gikk tapt i 2023, hadde kunne vært spart, hvis føreren hadde holdt fartsgrensen.

– Samlet er fart den største faktoren. En av hovedoppgavene til UP er å gjennomføre fartskontroller for å forebygge alvorlige trafikkulykker, sier Smedsrud.



Med det nye «supervåpenet» er håpet at forebyggingen kan løftes til et nytt nivå. I tiden framover skal målerne fordeles blant UP-patruljer og politidistrikter over hele landet.

