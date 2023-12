Kan slutte å virke på 400.000 norske biler

Hvis du har en bil som ble produsert etter 31. mars 2018, har den helt sikkert en SOS-knapp i kupéen. Da ble det nemlig påbudt for verdens bilprodusenter å plassere denne på et sentralt og lett tilgjengelig sted. Som regel finner du den i taket foran, mellom forsetene.

Tanken er at man skal trykke på knappen dersom man havner i en ulykke eller nødsituasjon. Nå skaper nye planer for mobilnettet utfordringer for løsningen.

– God forsikring

Systemet kalles eCall (Emergency Call), og trykker du på knappen, utløses et nødsignal til nødetatene. Signalet inneholder blant annet informasjon om bilens posisjon, samt informasjon om bilens utstyr og tilstand.

Nødetatene vil deretter kunne bruke denne informasjonen til raskt å finne bilen og sende nødvendig hjelp. Hvis du er i stand til det, kan du også kommunisere verbalt via eCall, uten behov for mobiltelefon.

– Det er en god forsikring å ha i bilen, også dersom du selv skulle få et illebefinnende og ikke klare å varsle. SOS-knappen kan være med å redde liv, og det er viktig at du sjekker hvor den er plassert i bilen du kjører, sier Marianne Søhagen, trafikkfaglig rådgiver i NAF.



Men om litt over et år kan knappen slutte å virke på flere hundre tusen norske biler.

Anses som utrygt: Nå fjernes alt sammen fra E6

UTRYKNING: Systemet sørger for å sende koordinatene til bilen, slik at hjelp kan sendes til rett sted raskt. Illustrasjonsfoto: Kjetil Langeng

Skal skru av nettet

Årsaken er at er at eCall-knappen i mange biler benytter andre generasjon mobilnett (2G) for å kommunisere med nødetatene.

Problemet er bare at Telenor og de andre nettleverandørene har planlagt å stenge dette nettet i løpet av 2025, for å frigi frekvenser til det oppgraderte 4G-nettet og det nye 5G-nettet.

Dermed kan haugevis av utstyr som er tilpasset 2G-nettet, inkludert SOS-knapper i biler, gamle telefoner og annet kommunikasjonsutstyr, slutte å virke i 2025.

Dette bekymrer Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Vegvesenet slo til midt på natten – det ga resultater



Kan gjelde 400.000 norske biler

– Jeg er overrasket over at en så gammel teknologi som 2G ligger til grunn for disse moderne funksjonene i mange biler. I Norge er det grovt anslått at det befinner seg mellom 300.000 og 400.000 biler som er avhengige av 2G eller 3G, sier Lillemork til Broom.



Han sier at valget om å bruke 2G skyldtes spesifikasjoner styrt av EUs regelverk i sin tid.

BEKYMRET: Tore Lillemork og Bilimportørenes Landsforening mener det vil være uansvarlig å skru av 2G-nettet.

Og planene om å skru av 2G gjelder ikke bare i Norge, men i hele Europa. Derfor er dette nå blitt en «het potet» i hele EU.

– Kan koste liv

– I EU berører planene om å skru av 2G-nettet flere millioner biler med eCall. Det kan også omfatte andre funksjoner i bilene, men det er eCall som er det viktigste for myndighetene, fordi det både er påbudt og har med sikkerhet å gjøre, sier Lillemork.



Han mener at det vil være fullstendig uforsvarlig å stenge 2G-nettet, når så mange biler er avhengig av å bruke det til en så viktig funksjon.

– Jeg mener at de to eksterne aktørene i Norge, Telenor og Telia, må ansvarliggjøres dersom de med vitende og vilje forårsaker at en påbudt sikkerhetsfunksjon som eCall, slutter å virke. Dette kan koste liv, poengterer han.

Skal ikke være mulig å glemme – likevel blir mange tatt



Løsning kan være på trappene

Ifølge både Telia og Telenor er løsningen at alt utstyr som i dag benytter 2G-nettet, oppgraderes til utstyr som benytter 4G-nettet eller 5G-nettet innen 2025.

Enkelte bilprodusenter tilbyr dette, deriblant Tesla, men slett ikke alle. Det håper Lillemork vil endre seg i tiden som kommer.

– Som teknisk person vil jeg bli overrasket om ikke problemet kan løses med en form for adapter eller konvertering fra avhengighet av 2G til å kunne kommunisere via 4G og 5G. Men enn så lenge må det kjempes for å få opprettholdt 2G, sier han.

Lillemork sier at han er i løpende dialog med både Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Statens Vegvesen om temaet.

Og en avgjørelse om hva som skjer videre, trenger ikke nødvendigvis å ligge veldig langt fram i tid. Allerede 12. desember skal en EU-rapport om saken presenteres i et webinar.

– Alle aktører, norske som i EU, avventer denne, avslutter Lillemork.

60 år - og har reddet en million menneskeliv



Få også med deg dette: