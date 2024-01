Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy? Da kan du snart få et brev fra Forsvaret.

19. januar sender de nemlig ut digital melding til flere tusen bileiere i Norge om såkalt «forberedt rekvisisjon» av kjøretøy.

Dette betyr i praksis at Forsvaret har rett til å benytte ditt kjøretøy, hvis det skulle oppstå en krigssituasjon.

Dette er tredje gang Forsvaret sender ut såkalte rekvisisjoner.

Ulike typer kjøretøy

Dersom du eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning for deg i fredstid.

AKTUELT: Eier du en garasje eller lagerbygning, kan det være interessant for Forsvaret.

Men Forsvaret ønsker at du skal kjenne til at kjøretøyet eller ressursen din – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges.

– Av kjøretøy innebærer dette hovedsakelig små varebiler, SUV-er og traktorer. Bygninger er for eksempel bygg egnet som lager, garasje, kontorlokaler eller verksted, forteller Hans Meisingset, kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon, til Broom.

Meisingset legger til at «mindre fartøy» kan innebære båter som kan benyttes til transport av materiell og personell.

Disse vil Forsvaret ha

FLERE TYPER: Forsvaret opplyser at alt fra små varebiler til traktorer er aktuelle resursser.

Nasjonal beredskap

Forsvaret kan først iverksette rekvisisjonene hvis riket er i krig, eller hvis det besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets samlede ressurser for beredskap ved krig.

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier dette om ordningen:

– Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise.

Brigader Jernberg sier ordningen er en del av den pågående gjenoppbyggingen av Norges nasjonale beredskap.

– Med forberedte rekvisisjoner av andre typer ressurser enn kjøretøy tar Forsvaret nå ytterligere steg med denne ordningen, sier Jernberg.

Eier du en ressurs som er forberedt rekvirert og lurer på noe? Du finner svar på de fleste spørsmål på www.forsvaret.no/rekvisisjon.

