Kan kjøres fra du er 16 år – men sjekk prisen

Den er over tre meter høy, veier 7,5 tonn og er en skikkelig arbeidshest.

Vi snakker om legendariske Mercedes Unimog – med røtter helt tilbake til 40-tallet. Og hva er det egentlig dette beistet har til felles med en liten og lett mopedbil?

Jo, begge kan kjøres fra du er 16 år gammel.

Mercedes Unimog kan nemlig registreres som traktor. Da kan du kjøre den som 16-åring, men med toppfart begrenset til 40 km/t.

Skal du utnytte alle kreftene og kjøre opptil 90 km/t – da er det lastebil-lappen som gjelder.

Campingbil

Unimog er nesten like mye et verktøy som et kjøretøy. Du får den i en rekke ulike versjoner og utstyrsgrader.

Unimog kan «rigges» til alt fra kranbil og brøytebil – til brannbil og faktisk campingbil.

Vi ser nærmere på den legendariske modellen i klippet under. Og sjekk prisen!

