Kan igjen kalle seg hovedstad

Bergen var kongens hovedsete fram til år 1299, og ble samtidig regnet som Norges hovedstad. Siden den gang har bergenserne måttet ta til takke med å bo i Vestlandets hovedstad, men nå kan byen også påberope seg tittelen «Norges elbilhovedstad».

Bergen er nemlig den norske byen som har kommet lengst i elektrifiseringen av bilparken. Faktisk er nå fire av ti biler som er registrert i kommunen, elektriske. Det betyr færre klimagassutslipp, mindre støy og bedre luftkvalitet.

IMPONERT: Christina Bu berømmer bergenserne for å omfavne elbilene.

Byen har rundt 290.000 innbyggere og 50.000 elbiler. Totalt er det registrert rundt 750.000 elbiler på landsbasis.

– Bergen viser med all tydelighet at elbilpolitikken fungerer og at vi kutter klimagassutslipp. Byen har nådd en viktig klimapolitisk milepæl, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Spår kraftig nedgang i salget

Tett i toppen

Men bergenserne skal passe seg så de ikke blir tatt igjen, for det er nemlig tett i toppen.

Bærum har en elbilandel på 38,7 prosent og havner på andreplass på lista over elbilandel i de ti største kommunene. Oslo er nummer tre med 37,3 prosent. Drammen ligger lavest med en elbilandel på 21,6 prosent. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Prosentandelen for elbiler fordeler seg slik: Bergen 40,2, Bærum 38,7, Oslo 37,3, Trondheim 31,9, Asker 30,9, Lillestrøm 30,9, Kristiansand 30,1, Stavanger 29,5, Fredrikstad 28,3 og Drammen 21,6.

