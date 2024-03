Kan bli straffetoll på elbiler fra Kina

Det har lenge vært kjent at EU mistenker at kinesiske bilprodusenter som eksporterer biler til Europa mottar ulovlig økonomisk støtte fra den kinesiske staten.

Hvis det viser seg å være tilfelle, kan det bety at bilprodusentene har kunstig lave kostnader knyttet til produksjonen, sammenlignet med sine europeiske konkurrenter.

En slik praksis mener EU er i strid med regler fastsatt av WTO (World Trade Organization). Reglene forbyr nemlig statsstøtte som kan gi produsentene konkurransefortrinn som ikke er tilgjengelig for produsenter i andre land.

Dårlig tid

I et slikt scenario vil kineserne for eksempel kunne selge bilene billigere eller med høyere fortjeneste i Europa, enn hva for eksempel Mercedes, Stellantis og Volkswagen har muligheten til.

Derfor har EU satt i gang en granskning om Kina-produsentene mottar slik statlig støtte. Hvis det viser seg å være riktig, kan resultatet bli at EU ilegger kraftige sanksjoner mot Kinas bileksport – for å utjevne forskjellene.

Opprinnelig var det ventet en konklusjon på dette i november. Men nå er det tydelig at EU har dårlig tid. Allerede fra torsdag denne uken innfører de nemlig et system med registrering av alle elbiler som importeres fra Kina.

Varsler voldsom Kina-vekst



TIDLIG UTE: MG har sikret seg et solid fotfeste i det norske markedet, blant annet takket være gustige priser.

Dyrere biler

Etter alt å dømme gjøres det for å pålegge disse straffetoll, hvis man senere i år konkluderer med at det skal gjennomføres. Ifølge nyhetsbyrået Reuters kan straffetoll innføres allerede fra juli.

Med mindre de kinesiske bilprodusentene senker prisene tilsvarende, vil en slik straffetoll umiddelbart gjøre bilene deres dyrere og dermed også mindre konkurransedyktige mot ikke-kinesiske merker.

Nå kommer konkursene

Video: Her er en av de virkelig hete nyhetene fra Kina