Kan bli Norges desidert billigste bil

Den kinesiske bilprodusenten DongFeng er norgesaktuelle med SUV-en Voyah Free. Men snart kommer det en rekke flere modeller, røper Electric Way-sjefen Torje Sulland.

Selskapet importerer foreløpig kun Voyah Free til Norge, noe de har gjort siden desember 2022. Til Broom sier Sulland at de neste modellene vil komme i nær sagt alle prisklasser – også til ordentlig lavpris.

Kompakt prisbombe

Den aller rimeligste blir DongFeng Box, en kompaktbil som måler like over fire meter i lengden. Det er for eksempel 25 centimeter kortere enn VW ID.3, men ti centimer lengre enn nye Renault 5 Electric.

Bilen kan blant annet skilte med seter i kunstskinn, fire dører med utfellbare dørhåndtak og rammeløse vinduer.

– Dette er en bil vi håper å kunne selge for under 200.000 kroner, når salget starter til sommeren, sier Sulland til Broom.

Det vil i tilfelle gjøre den til Norges klart billigste bil. I skrivende stund er Mazda MX-30 den billigste bilen du kan kjøpe ny. Der starter prisene på 219.900 kroner.

Klare til å ta over Europa

Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen

BILLIG NYHET: DongFeng Box blir tilgjengelig i Norge til sommeren.

Broom er for øyeblikket i Kina for blant annet å overvære årets Beijing Motor Show, og har sett nærmere på Box. Det er uten tvil en enkel bil med en slags kombi-utforming, med helt grei plass til fire personer.

I tillegg har den et bagasjerom som vi ikke har sett offisielle mål på ennå, men som vi antar rommer et sted mellom 300 og 350 liter.

Under panseret sitter en elmotor på rundt 95 hestekrefter, så dette er ingen racerbil. Topphastigheten er uansett kurante 140 kilometer i timen.

Kommer til Norge: Løfter rekkevidden til nytt nivå

To batteripakker – tre utgaver

Box kommer forøvrig med to batteripakker, og ifølge Sulland er aktuelt å ta bilen inn i tre forskjellige konfigurasjoner.

Den enkleste utgaven, som altså sannsynligvis vil starte på under 200.000 kroner, mangler blant annet varme i rattet og de mest avanserte sikkerhets- og førerstøttesystemene.

SATSER: Torje Sulland og Electric Way skal importere en rekke nye bilmodeller de neste månedene. En av dem er Box, som blir skikkelig rimelig.

Batteripakken er på 31,45 kWt, som ifølge kinesiske målinger skal gi inntil 330 kilometer rekkevidde. Den europeiske WLTP-målemetoden er strengere, så rundt 250 kilometer vil være sannsynlig her.

Mellomutgaven har et større batteri på 42,3 kWt og noe mer utstyr. Topputgaven har samme batteripakke men vil være en godt utstyrt bil med rekkevidde som sannsynligvis vil ligge på rundt 350 kilometer. Fortsatt snakker vi om priser godt ned på 200.000-tallet, håper Sulland.

– Vi driver og jobber med prisene nå, men det er slik det ser ut foreløpig. Så får vi se hva vi ender på når vi åpner for salg til sommeren, sier han.



Broom håper å få kjøre bilen under vårt Kina-opphold, og kommer tilbake med førsteinntrykk i en senere artikkel.

Kutter prisen: Blir en av Norges billigste

Her er en av de andre bilnyhetene fra Electric Way: