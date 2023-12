Kan bli enda dyrere fra nyttår

Trafikkbøtene i Norge ligger på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land. Nå blir det enda dyrere, hvis regjeringen får det som de vil.

I februar i år økte bøtesatsene for brudd på veitrafikkloven med 30 prosent. Nå vil regjeringen øke satsene igjen, for å holde tritt med prisveksten. NAF mener økningen kommer for tidlig.

– Det var mye skepsis til den forrige økningen, og om det ville virke etter hensikten. Vi etterlyser en grundig gjennomgang om de økte bøtene faktisk har hatt en effekt på trafikksikkerheten og om det har blitt færre lovbrudd etter økningen, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

10.200 kroner for mobilbruk

Hun viser til at da regjeringen skrudde opp bøtesatsene i februar i år, ble det begrunnet med trafikksikkerhet. Da forsvarte regjeringen økningen med det høye antallet trafikkdrepte i 2022.

– Nå har vi enda et år med et høyt antall omkomne i trafikken. Hvis høyere bøter ikke virker inn på antall lovbrudd eller ulykker, fremstår økningene mer som begrunnet i et behov for å få inn penger til statskassen enn et trafikksikkerhetstiltak, Handagard.

Med økningene som er foreslått vil for eksempel boten for å bruke mobiltelefon under kjøring settes på 10.200 kroner. Det samme vil brudd på vikeplikten eller å kjøre på rødt lys.

Etter inntekt?

– Settes bøtene for høyt, kan det gå imot folks rettferdighetsfølelseVi er i en dyrtid og bøtene er allerede på et høyt nivå. Da kan det bli oppfattet som umusikalsk med enda en økning så raskt, sier Handagard, i en pressemelding.

Etter økningen i februar i år ba derfor NAF Stortinget se på om et system med inntektsavhengige bøter kan være aktuelt for Norge, slik de har i Finland.

4,9 prosent opp

Regjeringen vil øke bøtesatsene (forenklet forelegg) med 4,9 prosent, i tråd med forventet prisvekst. Endringen har akkurat vært på høring. Satsene ble sist oppjustert 1. februar 2023. Da var økningen på 30 prosent. Også i 2022 økte satsene. Bruk av mobiltelefon, øker til 10 200 kroner.

Da bøtesatsene spratt i været tidligere i år, kom det reaksjoner fra flere hold.

Den profilerte advokaten Anders Brosveet i Elden Advokatfirma mente de nye bøtesatsene kunne stride mot prinsippet om at straff skal stå i forhold til forgåelsen.

– Regjeringen må gjerne fastsette urimelig høye satser for forenklede forelegg, men hvis trafikanten avslår å vedta det forenklede forelegget, skal boten utmåles av retten etter vanlige prinsipper for straffutmåling. Og domstolene plikter å utmåle forholdsmessige bøter, uavhengig av hva departementet vedtar av satser, sa Brosveet da.

Etter økningen vil satsene bli slik: Bruk av mobiltelefon, øker til 10 200 kroner Brudd på vikeplikten samme, 10 200 kroner Kjøre på rødt lys, samme 10 200 krone Brudd på forbudsskilt, 8 200 kroner Kjøre i 61 km/t i 50-sone: 5 650 kroner

