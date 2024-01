Kan bli en av Europas billigste

At folk flest har litt mindre penger å rutte med enn tidligere, er noe som merkes godt, ikke minst i bilbransjen. I mange europeiske land går nybilsalget tregt, og særlig elbilsalget opplever en tøffere hverdag for tiden.

Flere har pekt på mangelen på billige elbiler som en del av forklaringen, men nå skjer det noe på den fronten. En rekke nye biler med prislapp på under 25.000 euro har blitt annonsert, enkelte av dem vil være på markedet allerede i år.

Men selv 25.000 euro er mye penger i flere markeder. Derfor planlegger både Volkswagen, Renault og en rekke kinesiske bilprodusenter kompakte bybiler som skal koste under 20.000 euro.

Nå kaster også Hyundai seg på karusellen. Ifølge det franske nettstedet Auto Moto planlegger de nemlig en elektrisk utgave av småbilen Casper, myntet for det europeiske markedet. Lansering skal skje allerede mot slutten av dette året.

Kan bli produsert i Europa

Modellen eksisterer i dag med forbrenningsmotor i Sør-Korea, der den har vært på markedet siden 2021. Den elektriske utgaven skal få navnet E-Casper i Europa, og ifølge Auto Moto er det ting som taler for at den skal produseres i Tsjekkia – der modellen Kona allerede produseres for det europeiske markedet.

Årsaken skal blant annet være at Frankrike nylig har innført elbilstøtte som kun gjelder for biler produsert i Europa. Med full støtte kan bilen bli særdeles rimelig å kjøpe for franskmenn med stramt budsjett.

Vi snakker her om en pris som i utgangspunktet er på nivå med den svært enkle Dacia Spring. E-Casper skal imidlertid være mer allsidig og by på bedre rekkevidde enn Spring, ifølge kilden.

FULLVERDIG: Hyundai E-Casper skal by på full elbilfølelse i kompakt innpakning.

E-Casper er bare 3,6 meter lang, omtrent på størrelse med Volkswagen Up!. Det er foreløpig ikke kjent hvilke elektriske motoriseringer det er snakk om, ei heller hva rekkevidden blir.

Auto Moto nevner spesielt kommende Citroën ë-C3 som en naturlig bil å sammenligne mot. Den får en motor på 113 hestekrefter og et 44 kWt-batteri som holder til 320 kilometer rekkevidde.

Vi har foreløpig ikke fått svar fra Hyundai Norge om dette er en aktuell modell for det norske markedet.

