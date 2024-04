Kaller dem en «tikkende bombe»

Det nærmer seg innspurten av årets russetid. Det betyr også at russebussene skal markere seg sterkt i trafikken.

Trygg Trafikk mener russebuss-kulturen har sklidd fullstendig ut.

– Vi er redd for at det når som helst skal skje en alvorlig ulykke med en russebuss, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

De mener russebusser ofte er gamle og i dårlig stand, og at risikoen for hardt skadde ungdommer i en alvorlig ulykke er stor.

– Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien. Vi liker dårlig at russ danser rundt i rus i gamle utrygge busser med høy hastighet. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke, sier Steen.

Kjell Elias valgte russebil som var mye eldre enn ham selv

FEIRING: Russen setter snart sitt preg på både veier og byer, når de skal feire at mange års skolegang er over. Foto: Stian Lysberg Solum.

Farlig og luktfri gass

Pressesjefen mener at politiet og Statens vegvesen må prioritere kontroll av russebusser i større grad enn hva de gjør i dag.

– Det er et generelt behov for å styrke kontrollene av både kjøretøy og sjåfører. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge, fortsetter Steen, i en pressemelding.

Flere av bussene har avanserte lydanlegg som blant annet krever ekstra dieselaggregat. Disse aggregatene drives av en forbrenningsmotor som avgir farlige eksosgasser. Den farligste gassen er karbonmonoksyd (CO) som er en meget farlig, luktfri gass. Den kan føre til kvelning. Diesel- eller bensindrevne aggregater som brukes i lukkede rom må derfor ha skikkelig utlufting. Aggregatene produserer mye varme, og sammen med elektriske koplinger kan dette også medføre brannfare.

Russebilen våknet igjen etter 49 år på låven

TRYGGHET: Statens vegvesen tilbyr gratis kontroll av alle russebiler og -busser. De som blir godkjent får et eget oblat som beviser dette.

Gratis kontroll

– Det er krav til hva som er lov og ikke når det gjelder aggregater i bussene. Her er det flere utfordringer – blant annet god nok lufting. Farlige gasser kan sive ut i bussen, som igjen kan skade passasjerene. Vi har eksempler på russebusser i full fyr. Da er det viktig med nødutganger som ikke er sperret av, avslutter Steen.

Statens vegvesen tilbyr nå gratis kontroll av alle russebusser. Kontrollen foregår på en trafikkstasjon, der de undersøker bussen eller bilens tekniske tilstand.

Hvis russebussen eller russebilen blir godkjent på den tekniske kontrollen får den et merke, kalt russeoblat, til å ha i frontruta. Ved kontroll langs veien vil russebusser og russebiler uten russeoblat normalt gå gjennom en mer omfattende teknisk kontroll enn den vanlige brukskontrollen.

Kjøpte russebil – mener de ble rundlurt



Hvilke feil finner kontrollørene? Feil og mangler på bremser, fjæring og karosseri

Overlast / for mange passasjerer på bussen («stapping»)

Ulovlig og brannfarlig montering av aggregater til lyd og lys

Ulovlig krone på taket

Tildekkede nødutganger

Sjåfører uten førerrett eller godkjent yrkessjåførkompetanse

Video: Dette er en helt spesiell bil!