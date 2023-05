Leif Arne Rolfstad – aka Juger´n – sitter på en sofa i resepsjonen på Kongsberg sykehus. Han er medtatt.

Dagen og natten før ble tilbragt på Drammen sykehus – der forberedelsene til behandlingen ble gjort.

Det er nyrene som er problemet. I flere år har de fungert dårlig – men aldri så dårlig som nå. De fungerer kun fire prosent. Leif Arne var i ferd med å knekke.

Derfor ble det bestemt at han må ha dialysebehandling. Fort.

(Se tredje episode av Juger´n og låvefunnet øverst i denne artikkelen)

Skal fikse bilen – også

Dette skjer samtidig som vi forsøker å få liv i Leif sitt låvefunn. I 23 år har hans Porsche 911 fra 1980 stått parkert i en gammel og trekkfull garasje.

Der har den støvet ned og gradvis blitt i verre og verre stand.

I år skal det imidlertid fikses på den. Planen er rett og slett at den skal settes i stand – slik at den kan kjøres på veien igjen.

Det er duket for tredje episode av Juger´n og låvefunnet – og den blir som du skjønner litt utenom det vanlige. Under finner du også de to første episodene.

