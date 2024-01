Joda – du får fortsatt mange bensin- og dieselbiler

Selv om målet er at det bare skal selges utslippsfrie personbiler i Norge i 2025, er det fortsatt mange som helst vil kjøpe bil med fossil drivlinje.

År for år har denne gruppen fått stadig mindre å velge blant, og de siste årene er det spesielt ladbare hybrider som har fått svi med avgiftsøkninger og høyere priser. Statsbudsjettet for 2024 byr på nye økninger - og dermed enda høyere priser for biler med fossil drivlinje.

Flere tradisjonelle bilmerker tilbyr nå bare batterielektriske personbiler, for eksempel Hyundai, Volkswagen, Cupra, Fiat, Renault, Subaru og Lexus. Men det blir en hel del modeller med fossil drivlinje å velge blant også i 2024, viser en rundspørring Broom har foretatt. Her er svarene vi fikk:

Audi:

– Elbiler utgjør nå 96 – 97 prosent av Audi-salget, men noen fossile muligheter finnes. De heter RS-modeller, og henvender seg til de mest ihuga entusiastene, sier Øyvind Rognlien Skovli, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller.

POPULÆR: Skodas store SUV Kodiaq er fortsatt å få kjøpt. Foto: Frank Williksen

Skoda:

Også for Skoda utgjør elbiler en vesentlig del av salget av nye biler, ikke minst med populære Enyaq. Merket beholder imidlertid fossile utgaver av både Octavia, Kodiaq og Superb inn i 2024, forteller Rognlien Skovli.

Nissan:

– Vi vil ha flere utgaver av både Qashqai og X-Trail på menyen også det kommende året – mildhybrid og e-Power. Begge modeller vil gjennomgå facelift i 2024, mest omfattende for Qashqai, forteller kommunikasjonssjef Stian Thrane.

SUV: Elbilspesialisten Nissan kan fortsatt selge deg en X-Trail SUV (bildet) - eller den litt mindre Qashqai. Foto: Frank Williksen

BMW:

– Hos oss er det ingen endringer fra 1. januar. Det betyr at det samme modellutvalget følger oss inn i det nye året, forteller Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge. Det betyr i realiteten flere modeller med fossile drivliner.

UENDRET: BMW går inn i 2024 med det samme modellprogrammet som nå. Her 3-serie. Foto: BMW

Kia:

– Vi fortsetter med Sportage PHEV. I tillegg står også Sorento PHEV på programmet i 2024. Denne kommer dessuten med en omfattende facelift, som vi forventer å ta inn. Dette blir endelig avgjort i første kvartal 2024 når prisene er klare, sier Bo Vig Jensen, leder produkt og logistikk i Kia Bil Norge.

Ford:

– Biler Ford skal selge i Norge i 2024 som ikke er helelektriske er Kuga PHEV, Puma, Explorer PHEV, Bronco, Mustang og Ranger/Ranger Raptor, forteller informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge.

CROSSOVER: Mer crossover enn SUV - men Kuga har vært en god modell for Ford. Foto: Frank Williksen

Suzuki:

– Vi vil nok være blant dem med mest utvalg av fossile drivlinjer, og skal selge både Ignis, Swift, Vitara, S-Cross og Across også i 2024 – hybrid eller ladbar hybrid. Vi både håper og tror at det fortsatt er en del kunder som gjerne vil ha slike biler, og ser jo at blant annet at bilutleie er gode kunder her, sier salgssjef Lars Havre i RSA.

SIKKER: Suzuki er en stødig leverandør av biler med fossil drivlinje, og vil fortsatt være det. Her Across. Foto: Frank Williksen

Toyota:

– Vi fortsetter å selge de fleste av de modellene vi har i dag, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge, og lister opp følgende modellpalett: Yaris hybrid, Yaris Cross hybrid, Corolla Touring Sports 1,8 hybrid, Corolla Cross hybrid, RAV4 hybrid, RAV4 Plug-in hybrid, Supra, Land Cruiser og Proace Verso.

Disse modellene utgår når lageret er tømt: Aygo X, Camry, Corolla femdørs, C-HR, GR Yaris og GR86.

Volvo:

– Vi tilbyr også etter 1. januar XC90, XC60, V60 og V90, og kommer til å selge ladbare hybrider så lenge det er etterspørsel etter disse, sier Erik Trosby, leder markeds- og kommunikasjonsavdeling i Volvo Car Norway.

Mercedes-Benz:

Også Mercedes-Benz tilbyr et bredt utvalg av personbiler med forbrenningsmotor og som ladbare hybrider i 2024, forteller informasjonssjef André Jaskiewicz.

– GLC og GLC Coupé, GLE og GLE Coupé, S-Klasse og SL Roadster tilbys med forbrenningsmotor og som ladbar hybrid. GLS, G-Klasse, CLE Coupé, CLE Cabriolet (kommer senere i 2024), Mercedes-Maybach S-Klasse og AMG GT Coupé tilbys med forbrenningsmotor og AMG GT 4-dørs kommer som ladbar hybrid.

Med unntak av G-Klasse har alle modeller med forbrenningsmotor 48V mildhybridsystem, sier Jaskiewicz.

TILGJENGELIG: Mercedes-Benz GLC vil fortsatt være tilgjengelig med fossil drivlinje. Foto: Mercedes-Benz

Mazda:

– Mazda tilbyr følgende bensin- og hybridbiler for 2024: Mazda2 Hybrid, Mazda CX-30, Mazda CX-60 plug-in hybrid og Mazda MX-5. I tillegg vil CX-60 også bli tilgjengelig med dieselmotor. Det er ikke forventet stort volum av denne, men en del forhandlere har etterspørsel på den, sier Wenche Skarpodde, project manager i Mazda Motor Norge.

HOLDER UT: Mazda tilbyr også i 2024 flere forskjellige modeller med fossil drivlinje, som den store SUV-en CX-60. Foto: Frank Williksen

Renault:

– For Renault er det helelektrisk som gjelder, med unntak av niseteren Trafic med dieselmotor, som er mest etterspurt til bilutleie og lignende, forteller Roger Andersen, PR- og markedsdirektør i RBI Norge.

Dacia:

– Nye Dacia Duster kommer i løpet av våren 2024, som fullhybrid og i bensinutgave. Det er dessverre bare bensinutgaven som kommer som 4x4, så vi vurderer selvsagt løpende hva som er hensiktsmessig å ha på prislisten, sier Roger Andersen i RBI Norge.

Honda:

– Slik det ser ut nå, vil vi av ikke-elektriske biler selge Jazz hybrid og CR-V plug-in hybrid i 2024, forteller Per Smedberg hos Honda-importøren.

VAKKER: Entusiaster kan fortsatt glede seg over motorsterke fossile skjønnheter fra Alfa Romeo, som her Giulia. Foto: Alfa Romeo

Stellantis:

– Vi har ennå ikke landet 100 prosent hvilke ikke-elektriske biler som kommer til å selges av oss i 2024, men det er selvsagt ingen tvil om at avgiftsendringene vil bidra til å redusere fossilandelen ytterligere, forteller Stein Pettersen, PR- og informasjonsdirektør i Stellantis Norge.

Peugeot, Opel, DS og Citroën vil etter planen fokusere på helelektriske biler, et steg Fiat allerede har tatt med introduksjonen av 500.

– For Jeep og Alfa Romeo er situasjonen litt annerledes: Jeep lanserer facelift av Wrangler, med kraftig oppgradert interiør. Wrangler kommer både som Sahara og Rubicon – begge med hybrid drivlinje med 380 hestekrefter. Samme drivlinje befinner seg i Jeep Grand Cherokee som Broom jo har prøvekjørt, og det jobbes fortsatt mot lansering av denne i 2024. Alfa Romeo Giulia og Stelvio har fått facelift, og finnes fortsatt både som 210 hester diesel, 280 hester bensin, eller som Quadrifoglio med V6 bensin og 520 hestekrefter. Alfa Romeo Tonale er hybrid med 280 hester,

Mitsubishi:

– Fra 1. januar 2024 og en tid utover vil det for oss handle om ASX som ladbar hybrid. Denne får også en facelift på forsommeren, men det er foreløpig uvisst om den blir tatt til Norge. I fjerde kvartal kommer så nye Outlander som ladbar hybrid. Dette er en modell vi har ventet lenge på, og vi merker allerede at det er stor interesse for denne nyheten ute hos forhandlerne, sier Christian Schmidt i Mitsubishi Motors Norge.

Enda flere

Eksklusive bilmerker som Porsche, Land Rover og Jaguar og de mest ekstreme sportsbilene blir fortsatt å finne med store forbrenningsmotorer og råsterke hybridløsninger. Ting skjer imidlertid også her, og for eksempel Land Rover har annonsert elbil-lansering i 2025. Porsche for sin del kommer med en ny elbilmodell i år, men fortsatt dominerer bensin.

