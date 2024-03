Joda – du får fin Mercedes til 50.000 kroner

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei, jeg er ei jente på 18 år som straks får førerkort og skal kjøpe min første bil. Vurderer sterkt enten Mercedes C- eller E-Klasse. Jeg har et ganske lavt budsjett, 30.000-50.000. Jeg er jente men vil uansett ikke ha en typisk «damebil», vil ha en trygg bil med litt «futt» i.

Kan ikke så mye om bil og noe av det viktigste for meg er også at bilen ikke er altfor dyr å kjøre, altså ikke drivstoffslukende. Vurderte også Audi A4, men var så mange som sa at velger man Audi får man så lite for pengene i prisklassen. Så lurer bare på hva dere som kan bil synes om Mercedes som førstegangsbil. Og eventuelt om dere har noe bedre forslag :)

Broom svarer:

Heisann!

Førstegangsbil er alltid kjempespennende og litt ekstra morsomt å kjøpe. Mercedes C-Klasse og E-Klasse er begge fornuftige biler, som i det store bildet er driftssikre. Men med et budsjett på maks 50.000 kroner, blir det ikke alt for mye å velge i og du må regne med ganske så høy kilometerstand. Her blir servicehistorikk ekstra viktig.

Aller først: C-Klasse eller E-Klasse? Vår umiddelbare tanke er at C-Klasse både fremstår mer sportslig og faktisk også kjører litt mer sportslig enn E-Klasse. Begge bilene er komfortable. E-Klassen et lite hakk ekstra. Her får du også mer «storbilfølelse» og et litt mer påkostet interiør. Naturligvis er det også bedre plass i E-Klassen.

Likevel: Vi ville gått for en C-Klasse. I prisklassen du skal kjøpe bil for, synes vi C-Klassen ser mer moderne ut, og den byr på litt mer underholdende kjøreegenskaper.

Du nevner at du ønsker en drivstoffgjerrig bil. Da er dieselmotor smart. Typisk en C200 CDI eller C220 CDI. De har samme 2,1-liters dieselmotor, men med ulikt effektuttak (136 hestekrefter kontra 170 hestekrefter). Her merker du faktisk litt forskjell, så finner du en C220 gir det litt ekstra krefter og smil.

Et råskinn – og den er rimelig

FORBRUK: Dieselmotor er smart når du vil ha bil med lavt forbruk. Mercedes tilbød denne generasjonen C-Klasse med en rekke motoralternativer.

Alle har gått langt

Med maks 50.000 kroner, er det flest å velge mellom blant tredje generasjon C-Klasse (W204 fra 2007-2015). Men disse har gått langt.

Et raskt Finn-søk viser at de som har gått kortest innenfor denne prisklassen, har drøyt 220.000 kilometer på telleren.

Selve drivlinjen (motor og girkasse) på bilene er solid. Så 220.000 kilometer trenger absolutt ikke å være noe farlig kjøp. En ting som kan dukke på disse motorene er ofte lekkasje fra dieseldysene. Det bør du sjekke og være klar over.

Ellers er det naturligvis viktig å sjekke servicehistorikk nøye. Biler som har fulgt alle servicer er en fordel. Vanlige slitedeler som forstilling, hjuloppheng, bremser, håndbrekk og dekk er også viktig å sjekke. Her kan du få et tydelig inntrykk når du prøvekjører. Rister det i bremsepedalen når du bremser, eller om du hører «klokkelyder» fra forstillingen over dumper, er det et tegn på at ting er modent for å byttes.

Test: Mange er skeptisk – men denne overrasker

Originaldeler er dyrt på Mercedes. Men på biler i denne prisklassen tenker vi du absolutt ikke MÅ ha originale deler. Her finnes det mange rimeligere alternativer.

Tredje generasjon C-Klasse har blitt mye bedre på rust, kontra forgjengeren. Den var ikke bra. Men ta uansett en runde rundt bilen og sjekk at det ikke er særlig med rust. Sjekk også bremseskiver og klosser. Må det byttes rundt om, blir det fort dyrt.

I din prisklasse har samtlige biler gått langt. Så det er ekstra viktig å prøvekjøre bilen nøye, høre etter eventuelle ulyder og kjenn at girkassen girer som den skal. (De aller fleste har automatgir). En NAF-test eller sjekk på et verksted er veldig smart. Det kan spare deg for store kostnader i ettertid.

Igjen: Selv om bilene har gått et stykke, trenger det absolutt ikke være noe problem. Disse motorene er stort sett svært solide. Det samme gjelder girkassen og bilen for øvrig.

Lykke til med kjøp!

Her kan du lese mer om akkurat denne Mercedes C-Klassen

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Smart kontakt dukker opp i stadig flere nye biler

Video: Her møter vi en bil som egentlig ikke er i Norge