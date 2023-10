Porsche 911 er bygget for fart. Her er det sportsbil med en unik kjørefølelse – med motoren montert bak.

I år fyller Porsche 75 år. Dessuten fyller 911 60 år – akkurat som eieren. Ja, eieren er forresten ingen hvem som helst. Han heter Leif Arne Rolfstad - men er bedre kjent som Juger´n.

I fjor på denne tiden stod bilen hans på flate hjul – dekket av støv og gamle bildeler.

Men i år bestemte Leif seg for at det var på tide å blåse nytt liv i den. Broom-Vegard har fulgt prosessen hele veien - og det har det blitt videoserie av: Juger´n og låvefunnet. Det har vært en lang og hendelsesrik reise, både for bilen og eieren.

Flere måneder med jobbing, topper seg med at bilen vises fram på Porsche-festivalen på Rudskogen. Der får også racerfører for Red Bull – Dennis Hauger – prøve den.

Overrasket

I tillegg har Broom-Vegard en overraskelse på lur. Han har nemlig avtalt med verdensmester i drfting, Fredric Aasbø, at han skal ta med Leif på en heftig kjøretur.

Leif på sin side, vet ikke hvem Aasbø er, eller at bilen skal kjøres så det griner.

Den turen vil nok ingen av dem glemme på en stund.

