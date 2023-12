2023 går mot slutten – og vi benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaktør Knut sin tur. Her er hans historie:

– Bilen din står ute på parkeringsplassen.

Mannen foran meg har akkurat betalt verkstedregningen sin og er på vei ut til bilen. Nå er det min tur. Jeg skal levere bilen på service og er tidlig ute.

Bak disken sitter det to kundemottagere. Ingen av dem ser opp eller hilser på meg, selv om de vet at jeg står der. Jeg vet ikke helt hva de egentlig driver med, men jeg venter og ser an litt.

Grunnkurs i kundebehandling

Det går kanskje et halvt minutt. Så kommer det en mekaniker inn fra verkstedet. «God dag!» sier han til meg. Da kikker en av kundemottagerne opp og ser litt spørrende på meg.

– God dag, sier jeg (litt overdrevent blidt). – Jeg har faktisk kommet for å levere bilen min på service her hos dere!

– Ja vel, sier kundemottageren. Helt uten et smil eller noe som kan ligne på kundeservice. Han får nøkkelen, jeg snur og går ut og tenker at her det noen som kunne trenge et grunnkurs i hvordan man behandler kunder.

Mer om det senere.

Jeg hadde tapt kampen – så ble det ekstraomganger

6.000 kilometer på sommerferie

Men service, ja: Dette var siste gang jeg hadde familiens Ford S-Max på service. I år er en 13 år gammel rekke med sjuseters flerbruksbiler brutt. Det har tatt sin tid (mye lenger enn jeg hadde trodd), men nå er det over!

Tanken har vært der ganske lenge, men i en travel hverdag har det vært mye som har hastet mer enn å bytte bil. Til slutt laget jeg meg et lite mantra: At sommeren 2023 skulle bli den siste sommeren med dieselbil. Og det funket!

Vi avsluttet med å kjøre 6.000 kilometer på bilferie i Europa. Langt sørover og Frankrike på tvers. Bilferie er fantastisk og det må sies: Bortsett fra i trange, franske bygater, var S-Max en perfekt feriebil!

Perfekt feriebil – hvis du tør

PÅ TUR: SIste sommer med dieselbil ble markert med skikkelig Europa-ferie. Her er vi framme i Collioure, helt sør i Frankrike, på grensen til Spania. Ingenting å si på ferieutsikten til S-Max heller.

Endelig cabriolet igjen

Barna mine har blitt tenåringer og slik sett er vi ikke i målgruppa lenger. Men S-Max har begynt på nytt: Nå har den kommet til en småbarnsfamilie ikke langt unna som kan glede seg over alle de smarte løsningene som bor i den bilen. Akkurat som vi har gjort.

Et annet bilmessig høydepunkt fra året mitt: Endelig har jeg blitt cabriolet-eier igjen! Før unger hadde jeg to på rappen: Saab 900 og Mercedes SL. Så kom familielivet og tok meg.

De siste årene har jeg hatt et autosøk på Mini cabriolet på Finn. Som regel uten varslinger, men jeg har kikket innom ganske regelmessig, mest av alt for å følge prisutviklingen.

Her øver de seg på elektrisk cabriolet

MER TUR: Vi rakk en liten roadtrip med Minien i sommer, Her står den utenfor hotellet i Trollhättan, valget av by er naturligvis ikke tilfeldig, Dette var Saabs hjemsted, fram til de gikk konkurs.

Norgesmesterskapet i dårlig bilselger

Så dukket den opp i vår: Riktig farge, riktig kilometer, hyggelig pris. «Denne blir nok solgt i en fei», tenkte jeg.

Så gikk det noen dager og jeg sjekket innom igjen. Nei, den var ikke solgt... Men det var tydeligvis jeg. For nå begynte jeg å tenke. Og finne motargumenter: Nei, timingen er ikke perfekt. Vi TRENGER ikke to biler, renta er på vei opp...

Men så luftet jeg tanken litt for kollega Vegard og fikk akkurat den dytten jeg trengte: «Hvorfor gjør du det ikke bare?», sa han.

Da gikk jeg i gang. Det hører med til saken at selgeren ville nådd høyt opp hvis noen skulle arrangere Norgesmesterskapet i dårlig bilselger 2023. Annonsen var syltynn, bildene dårlige og det tok flere dager mellom hver gang han svarte i starten (annonsen gjorde meg litt skeptisk, så jeg hadde «noen» spørsmål...)

Magisk følelse

Etter hvert fant jeg ut at han hadde et yrke der man kan fakturere ganske mange tusenlapper per time. Så han følte nok at han hadde bedre ting å gjøre enn å svare en masete bruktbilkjøper.

Uansett: Lang historie kort. Jeg gjorde det jeg sikkert har advart andre mot sånn cirka 200 ganger. Jeg kjøpte bil usett, fløy over til Bergen og møtte selgeren i et parkeringshus. Ja, jeg rakk også å stikke innom TV 2 og hilse på hyggelige kolleger der. (Hei Jannicke. Hei Yngve).

Så satte jeg kursen hjemover. Det ble akkurat så fint som jeg hadde drømt om. Innover fjordene, så over fjellet med snø på alle kanter, ned fra Hemsedal og den siste biten hjemover med taket nede. Den følelsen var rett og slett magisk.

Ungene visste ingen ting og trodde først det var en «vanlig» testbil som kom hjem, VI rakk en god kveldstur, stemningen var høy.

Ser du denne i bakspeilet bør du passe på

SVINGETE: Vestlandsveier er herlige, her har Minien og jeg startet på turen hjem.

Gleder meg til våren

Og ekstra hyggelig: Da jeg sa god natt til datteren min den kvelden, sa hun «pappa, i natt tror jeg nesten ikke jeg får sove, jeg skal bare tenke på Minien».

Da kjente jeg en liten tåre i øyekroken. Noe særlig finere enn det kunne ikke denne dagen ha sluttet. Kanskje arver hun litt av kjærligheten min til biler, det hadde virkelig gledet pappahjertet mitt!

Nå står den i garasjen. Vinterdekkene ligger på hemsen der og skal etter planen få bli der. Men gjett om jeg gleder meg til våren!

En har sluttet, en har begynt

Broomåret mitt ellers? Bortsett fra alle bilene, har vi i Broom tatt avskjed med Benny i år. Han og jeg startet Broom for over 15 år siden. Da hadde Benny jobbet en halv mannsalder i bilbransjen.

Med Broom måtte han lære seg noe helt nytt. Nå har han gått til NAF og starter på mange måter på en tredje karriere. Det synes jeg er ganske imponerende og også veldig riktig. Det er (heldigvis) slutt på at de fleste av oss må drive med det samme i tiår etter tiår.

Inn har vi fått en ny mann: Bjørn Eirik som har en knallsolid bakgrunn blant annet som redaktør i DinSide. Han er teknologi-freak og har allerede tilført oss mye nytt. Vi er en liten og dedikert gjeng som jobber i Broom, da er det også viktig at vi er forskjellige og utfyller hverandre.

Slik tok vi farvel med Benny her på Broom

NYKOMMER: En av flere nybillanseringer i år, her møter jeg Volvo EX30 første gang, i Milano.

Venter. Og venter

Tilbake til verkstedet der denne lille oppsummeringen startet. Servicen ble til bytte av bremser bak også.

Det er fredag ettermiddag og jeg er innom for å hente bilen og betale regningen som har blitt til drøyt 21.000 kroner. Nå tenker jeg at jeg ikke skal være forutinntatt og at førsteinntrykket av dette merkeverkstedet kanskje er feil. Men nei.

Mottagelsen er like sløv og lite hyggelig. Nå har kundemottageren også problemer med å få ut fakturaen min.

– Typisk IT, sier han. – De må alltid endre på ting og det gjør de fredag ettermiddag! Han trøbler med dataen, finner ikke ut av dette.

Utenfor sitter familien min og venter. Og venter. Vi skal videre på hyttetur, men her går tiden.

En kollega kommer til, finner heller ikke ut av det. IT-folket får enda mer kjeft. Men ikke én gang sier de beklager til meg som står og venter.

Så lett er det å miste en god kunde

Skyte seg selv i foten

Etter drøye 20 minutter løser seg seg. Fakturaen kommer ut av printeren. Jeg drar kortet, går ut og tenker at dette verkstedet og denne forhandleren skal jeg aldri bruke mer.

Jeg blir provosert, men jeg blir også litt trist av en sånn opplevelse. Vi som jobber i Broom er tett på bilbransjen. Vi vet godt hvilke utfordringer de står oppe i nå. Men å ha folk som dette i «førsterekka», det er virkelig å skyte seg selv i foten.

Tenk hvis denne mannen heller hadde vært litt hyggelig? Tenk hvis han hadde spurt om jeg var fornøyd med S-Maxen? Kanskje til og med spurt om jeg ikke vurderte å bytte den snart? Den er jo tross alt blitt sju år. Og butikken er full av fine og usolgte biler...

For denne bransjen er det knallviktig å få folk inn døra. Jeg er på besøk hos dem nå, men de gjør ikke det minste forsøk på å få meg til å bli en kunde. Tvert imot gjør denne «kundebehandleren» altså at jeg bestemmer meg for å aldri dra hit mer. Da har de bommet noe så fullstendig.

Jeg får mye bedre og hyggeligere service i kassa på min lokale Coop Extra når jeg handler for noen hundrelapper. Sånn bør det ikke være!

(For ordens skyld og for å ikke risikere å henge ut noen feilaktig: Mitt nærmeste Ford-verksted er Follo Autoco. Det var IKKE der jeg var denne gangen. De er jeg strålende fornøyd med, men de hadde lang ventetid, derfor måtte det bli et annet verksted i en naboby).

Kjøpte dieselbil for fire år siden, da trodde jeg det var smart

TIL FJELLS: En av årets siste testbiler, Ford F-150 Lightning med på tur til Venabygdsfjellet.

Norges største

Med dette er Broom-året mitt straks historie. Takk til deg som har lest helt hit – og en STOR takk til alle dem som er innom oss på Broom sent og tidlig, hver dag og hver uke, hele året.

Vi er med god margin Norges største nettsted om bil. Den posisjonen har vi jobbet hardt for og den skal vi også jobbe hardt for i året som kommer. Jeg håper du blir med oss da også!

Var på tur – og kjørte min egen sjåfør

Video: Her er en av mange bruktbiltester jeg har vært med på å lage i år