De siste årene har mange nybilkjøpere her til lands måttet smøre seg med tålmodighet. Det har har vært til dels lang ventetid på mange bilmodeller, særlig populære elbiler.

En av dem som har fått merke det er Jan Tore Vespestad fra Skaun. I november 2021 kjøpte han en helt ny Kia EV6 hos forhandleren på Melhus. Det skulle snart vise seg at han måtte vente lenge på den.

Jan Tore var heller ikke den eneste. Stor etterspørsel og begrenset produksjon, gjorde nemlig at importøren snart skjønte at dette ikke gikk helt etter planen. Da bestemte de seg for å tenke nytt og gikk ut til alle kjøperne med følgende budskap i februar i fjor: Kan du vente – kan du vinne!

Jobber som prest

Alle som hadde kjøpt og bestilt en EV6 fikk bli med. Og én av dem skulle rett og slett få kjøpesummen tilbake.

Nå er vinneren trukket og det ble Jan Tore, som til daglig jobber som prest:

– Dette var veldig flott. Jeg hadde ikke regnet med å få den beskjeden. Tidligere har jeg bare vunnet noen småtterier, sier Jan Tore som opplyser at også kona ble både overrasket og glad da beskjeden fra importøren kom.

KAKE: Marsipankake hører med når man vinner bil.

580.000 inn på konto

Han legger ikke skjul på at det var lenge å vente. Jan Tore fikk bil rett før jul i fjor.

– Vi kjøpte en bruktbil, en billigbil som vi hadde i mellomtiden. Men klart det var fint å få nybilen da den endelig kom.

Han falt for kombinasjonen av rekkevidde, 4x4 og bra tilhengervekt da han til slutt valgte EV6. Familien har også en Kia Soul fra før.

Nå har det tikket inn rundt 580.000 kroner på kontoen. Hva skal han så bruke de pengene på?

– Vi skal nok betale ned på lån og så kanskje gi bort litt, sier den heldige vinneren.

FORNØYD: Her er bilvinneren flankert av Marius Hummelvoll som er selger på Melhus Bil i Orkanger og Christian Lagaard som er kommunikasjonssjef for Kia i Norge.

Drømt om å vinne bil

Christian Lagaard er kommunikasjonssjef for den norske Kia-importøren. Han forteller dette om bakgrunnen for den spesielle konkurransen:

– Alle har nok drømt om å vinne en bil. Men ingen har drømt om å vente mange måneder på en ny bil som følge av pandemien, tenkte vi i Kia. Hva skulle vi finne på? Vi kunne selvfølgelig sendt alle kundene en blomsterbukett eller en T-skjorte, men det syntes vi ble litt snaut. Det var da vi kom på denne idéen, forteller Lagaard.

– Og det ble godt mottatt?

– Ja, absolutt. Dette var det mange som syntes var både gøy og spennende. Rundt 1.500 kjøpere var med i trekningen, da er jo oddsen også mye bedre enn i Lotto! Nylig leverte vi ut den aller siste bilene som ble bestilt i 2021 og da kunne vi endelig også trekke vinner i konkurransen vår, avslutter Lagaard.

