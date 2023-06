Innføres i dag – dette har mange etterlyst

Å stoppe på en ladestasjon for å hurtiglade elbilen er ikke alltid så enkelt. Her finnes det en rekke aktører, som krever at du laster ned og bruker deres app eller brikker – for å få lade.

Å betale med bankkort, slik vi er vant til på de aller fleste andre områder, har ikke vært mulig. Men nå skjer det ting.

I dag innfører nemlig Samferdselsdepartementet en ny forskrift om betalingsløsning ved lading av elektriske biler. I praksis at det blir krav til ladeselskaper å tilby kortbetaling på alle nye hurtigladere som bygges etter 1. juli i år.

– Bedt om i årevis

Eksisterende betalingsløsninger som app og brikke vil selvsagt fortsatt kunne brukes.

Elbilforeningen er en av dem som lenge har kjempet for å gjøre det enklere å betale for hurtiglading:

– Dette er noe våre medlemmer har bedt om i årevis. Nå må myndighetene fortsette arbeidet slik at kortbetaling også blir påbudt på eksisterende hurtigladere innen utgangen av 2025, slik Stortinget har bedt om, sier sier Christina Bu som er generalsekretær i Elbilforeningen.

Staten betaler en stor del av lade-regningen for noen



FORNØYD: Elbilforeningen er en av dem som har presset på for å få til ordningen med kortbetaling på hurtigladerne. Generalsekretær Christina Bu er svært fornøyd med at dette nå blir et faktum. Foto: Mariam Butt

Verdensledende på turisme

En fordel med kortbetaling er også at det blir det mye enklere å være turist fra et annet land på elbiltur i Norge.

– Nå kan Norge bli verdensledende på elbilturisme, da det snart blir like lett å betale for lading som å kjøpe seg en is, sier Bu, i en pressemelding.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård peker også på at dette er positivt for elbilistene:

Disse elbilene bruker minst strøm

ENKLERE: Med kortbetaling slipper du å holde oversikt på en rekke apper og ladebrikker. Det er det nok mange som vil sette pris på.

Gjelder fra 50 kW

– Ladetilbudet langs veiene må være enkelt å bruke hvis vi skal få flere til å kjøre elbil. I dag opplever mange lading av bilen som vanskelig. Flere aktører tilbyr lading med app eller egen brikke, som bare fungerer på deres egne ladepunkt. Det kan virke unødvendig komplisert for brukerne, sier Nygård.

Kravet om kortbetaling kommer som en oppfølging av regjeringens nasjonale ladestrategi, som ble lagt fram i desember i fjor. Dette vil i første omgang kun gjelde for nye ladestolper med effektuttak fra og med 50 kW, som operatør bestiller etter 1. juli.

Det nederste tallet har du neppe sett før

Video: To ting er ekstra viktig når du skal hurtiglade