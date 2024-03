Bruk av touchskjermer har eksplodert i nye biler de siste årene.

Dette gjelder ikke minst elbilene, der produsentene nærmest kappes om å ha flest og størst mulig skjermer i bilene sine.

Stadig flere av bilens funksjoner må betjenes ved skjermberøring. Svært ofte krever dette blikk bort fra veien og til skjermen, for å treffe riktig.

Fra flere hold har det blitt stilt spørsmål om hvor trafikksikkert dette egentlig er. Men så langt har det ikke kommet noen form for reguleringer på området.

Nå skjer det ting.

Krever fysiske knapper

Fra og med 2026 skal krasjtest-instituttet Euro NCAP innføre krav om fysiske knapper i interiøret, for at bilprodusentene skal oppnå full score i deres tester.

Konkret innebærer kravet at bilene som testes skal ha fysiske knapper eller kontroller for grunnleggende funksjoner som blinklys, varselblink, vindusviskere, horn og eCall-funksjonen som varsler SOS.

Det er dårlig nytt for blant annet Tesla, som ikke lenger har fysisk blinklys-spak på flere av modellene sine. Dermed vil ikke Tesla oppnå høyeste karakter hos Euro NCAP når de nye kravene trer i kraft.

Målet hos Euro NCAP er at de nye kravene skal bidra til at flere bilprodusenter snur det ekstreme fokuset på at «alt» skal betjenes via skjermer.

SKJERMBONANZA: Tesla er slett ikke alene om skjermdominans. Dette er Mercedes EQS med «Hyperscreen».

– Et problem

– Overbruk av berøringsskjermer er et problem i hele bransjen og nesten alle bilprodusenter flytter nøkkelfunksjoner til en sentralt plassert berøringsskjerm. Det krever at sjåførene tar øynene fra veien, noe som øker risikoen for ulykker på grunn av uoppmerksomhet, sier Matthew Avery, Euro NCAPs leder for strategisk utvikling, til Ars Technica.

Også Trygg Trafikk i Norge mener skjermbruk i bil kan utgjøre en risiko for ulykker langs veien.

– Vi mistenker at berøringsskjermer spiller en rolle ved ulykker. Flere utforkjøringer og front-mot-front-kollisjoner lar seg vanskelig forklare med fart, rus, feil på bilen, eller at noen sovner. Da kan det handle om mangel på oppmerksomhet. Når du kjører bil må du ha fokus på trafikken og ikke på skjermen i bilen.

Det har Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk, tidligere uttalt.

