Innen seks år skal alle være elektriske: – Kommer aldri til å funke!

Mange kjenner til 2025-målet Stortinget har blitt enig om: At det kun skal selges nullutslippsbiler her til lands fra 2025.

Men det er ikke bare personbilparken som skal elektrifiseres. Det skal også lastebilene – som bokstavelig talt er en langt tyngre oppgave.

Nylig ble det klart at regjeringen, sammen med SV, har satt et nytt mål for landets lastebiler. Innen 2030 skal alle nye lastebiler være nullutslippsbiler.

Dermed strammer regjeringen inn målet. Frem til nå var målet at 50 prosent av lastebilene i 2030 skulle være utslippsfrie.

– Kommer aldri til å funke

Det er ingen tvil om at det nye lastebil-målet er ambisiøst. I 2023 utgjør elektriske lastebiler i Norge rundt 10 prosent. Om seks år ønsker regjeringen at det skal være 100.

– Det er fint med elektrifisering der det er mulig, men i min jobb med tømmertransport, kommer det aldri til å fungere i praksis.

UREALISTISK: Tommy Rustad er for elektrifisering der det er mulig. Men 2030-målet mener han blir et drømmemål.

Det forteller lastebileier og tidligere Broom-profil, Tommy Rustad.

Han har over 30 års erfaring bak rattet i lastebil, og er tydelig på at dette er et helt urealistisk mål.

– For meg kommer det ikke til å være aktuelt å kjøre elektrisk lastebil. Det lar seg rett og slett ikke gjøre med dagens teknologi. Det handle om rekkevidde, ladeinfrastruktur og ikke minst lønnsomhet. Min tømmerbil må gå 12-18 timer i døgnet for at driften skal være bærekraftig økonomisk. Min lastebil kan kjøre rundt 70 mil om dagen, fordelt på to skift. Det sier seg selv at en elektrisk lastebil ikke vil klare det. Teknologien er ikke moden nok, mener Rustad.

I år blir det enda dyrere

TUNGE OPPDRAG: Tommy Rustad påpeker at særlig tømmertransport innebærer tunge oppdrag med mye ulendt terreng – som ikke er egnet for elektriske lastebiler.

Kort rekkevidde

Både Volvo og Scania tilbyr i dag elektriske lastebiler og trekkvogner. Volvo FH Electric har for eksempel rekkevidde på maks 300 kilometer, under optimale forhold.

– Rekkevidden er alt for kort til mitt bruk. På vinteren kan du enkelt halvere det. 15 mil på en dag, går ikke. Tiden du bruker på å lade mister du omsetning, sier Rustad og mener 2030-målet blir et drømmemål.

Det samme mener Norges Lastebileier-Forbund.

– Rekkevidde og ladeinfrastruktur er én ting. De elektriske lastebilene koster i tillegg langt mer. Det kan være snakk og to til tre ganger mer. Og hvor lang er levetiden, legger Rustad til.

Han mener imidlertid elektriske lastebiler kan fungere bedre til vanlig distribusjon – med kortere og faste ruter.

Sylvi Listhaug orket ikke elbil – kjøpte bensinbil med V8

FØRSTE I NORGE: Tilbake i 2020 ble Norges første serieproduserte elektriske lastebil avduket i Norge. Foto: Scanpix

Ladestrategi

I desember lanserte regjeringen en nasjonal ladestrategi. Her kommer tiltak som skal sørge for fortsatt vekst i det offentlige hurtigladetilbudet til lette biler, og at et tilsvarende tilbud til tunge biler kommer i gang.

Derfor ber regjeringen Statens vegvesen, i samarbeid med Nye Veier og Enova, om å få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering.

Tungtransport-nyheten er søt musikk i ørene til norsk elbilforening.

– Det er banebrytende at Norge setter et mål for når vi skal slutte å kjøpe inn forurensende nye lastebiler, sier generalsekretær Christina Bu.

Les også: Norges største el-lastebil: Rekkeviddeen er 12 mil

Sylvi Listhaug droppet elbil – kjøpte denne i stedet: