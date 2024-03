Land etter land kutter i elbilstøtten, og interessen for de utslippsfrie batteribilene er synkende i de fleste markeder. Samtidig har Audi og Mercedes med flere, senket sine elbil-ambisjoner for de kommende årene.

Likevel er det fortsatt mange som har klokkertro på teknologien. Et kobbel av kinesiske produsenter leder an, men også Volkswagen nekter å gå tilbake på sine svært ambisøse elbil-planer, selv om det er litt tøft akkurat nå.

Andre har et langt mer avslappet forhold til det hele. Toyotas styreformann har for eksempel nylig uttalt at han ikke tror at elbilandelen noen gang kommer til å overstige 30 prosent globalt.

Også koreanske KGM (tidligere SsangYong) er blant produsentene som tilsynelatende tar elbilfokuset med knusende ro, til tross for at det akkurat nå dreier seg om en ny elektrisk SUV, Torres EVX.



Skifter navn etter 38 år i Norge



Fra SsangYong til KGM

Under lanseringen av bilnyheten i Tyrkia, får vi en kjapp prat med toppsjefen i KG Group, Jea Sun Kwak, om både elektrifisering og endring av merkenavn i en krevende tid.

– Det med navnebyttet er nok det jeg får oftest spørsmål om for tiden, humrer han til Broom, før han blir mer alvorlig:

TOPPSJEF: Jea Sun Kwak er toppsjef i KG Group, selskapet som eier KGM. Foto: Bjørn Eirik Loftås

– SsangYong har lange tradisjoner i Korea, men de siste årene før KG Group tok over, var den finansielle situasjonen i selskapet vanskelig. Samtidig var det mye bra å bygge videre på under KGM-merkevaren, ikke minst på teknologisiden. Du kan si vi skaper et nytt merkenavn som bygger på pilarene etter SsangYong.

Kwak har dessuten en klar oppfatning om at KGM klinger bedre internasjonalt enn SsangYong.

– SsangYong kan nok høres kinesisk ut for mange. Og vi er ikke kinesiske, men koreanske. Og KGM står for Korean Genually Made. Men SsangYong forsvinner ikke over natten, og vil i en overgangsperiode brukes i markeder der merkevaren er sterkest, sier han.

– Prøvde de å få denne så stygg som mulig?



Ingen planer om å bli helelektrisk merke

– Dere har nettopp lansert den første elbilen under KGM-merkenavnet, og flere er planlagt framover. Går KGM «all electric» nå?

– Nei, nei – vi har ikke planer om å bli et helelektriske merke. Vi skal levere det folk vil ha, og for øyeblikket er det er både fossilbiler, hybrider og elbiler. De tre kommer til å eksistere side om side i overskuelig fremtid, sier Kwak.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt Torres EVX?

– Dette er etter min mening den mest praktiske bilen i klassen. Den er ikke overlesset med fordyrende funksjoner, men har alt folk flest etterspør. En perfekt bil for dem som ser etter en praktisk bil som ikke blir for kostbar, sier han, før han legger til:

– Men nå skal vi først og fremst vise at KGM har klart å løfte det SsangYong påbegynte, til et nytt nivå. Snart kommer vi med flere modeller, som du alt har påpekt. På sikt skal vi bevise at KGM kan bli en sterk, globalt merkevare.

PRAKTISK OG RIMELIG: Ifølge KG-sjefen byr KGM Torres EVX på akkurat de funksjonene som folk etterspør, ikke sære ting som trekker prisen opp.

Stor SUV til attraktiv pris

Torres EVX er en elektrisk SUV med en design som skiller seg ut i mengden, i beste SsangYong-ånd. Bilen er høyreist og byr på god plass.

Rekkevidden er 462 kilometer, og den har både stort bagasjerom og kan dra henger på inntil 1.500 kilo.

Bilen skal være på plass i Norge i løpet av april måned, og startprisen blir så lav som 429.900 kroner.

Broom har allerede prøvekjørt Torres EVX, du finner vår test her:

