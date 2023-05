Når nye EX90 skal begynne å rulle ut fra fabrikken rundt årsskiftet, er dette en svært etterlengtet bil for Volvo. Dette er det elektriske oppfølgeren til dagens XC90, en bil som har vært på markedet i hele ni år.

Volvo viste fram EX90 første gang i fjor høst, i Stockholm. De første norske kundene skal etter planen få bilene sine andre kvartal 2024. Vi snakker altså solid ventetid, det har ikke stoppet mange fra å bestille.

Flest fra Norge

– Vi er svært fornøyde med responsen. Og Norge er faktisk markedet med flest bestillinger så langt, forteller Mårten Wahlstedt som har tittelen commercial program director for EX90.

Vi møter ham ved Volvo-fabrikken like utenfor Gøteborg, der Wahlstedt gjør en kjapp presentasjon av bilen.

At Norge topper listen over bestillinger, sier ikke bare mye om interessen for elbiler i Norge generelt. Det forteller også at mange er klare for den nye og elektriske toppmodellen fra Volvo.

FRA USA: Her møter vi nye EX90 på Volvofabrikken like utenfor Gøteborg. Bilene som etter hvert skal komme til Norge vil bli bygget i USA.

Konservativ?

Konkret antall får vi ikke vite, det går Volvo aldri ut med. Men vi tar neppe noen råsjans hvis vi tipper at det er snakk om flere tusen biler.

– Vi har veldig mange eksisterende kunder som er klare for å ta steget over til elbil. For oss har det også vært svært viktig å videreføre det XC90 har stått for i to generasjoner, til denne modellen, sier Wahlstedt.

Designmessig har EX90 fått litt kritikk for å være i overkant konservativ. For eksempel at den like gjerne kunne vært en facelift av dagens XC90.

TRADISJONER: Designet viser tydelig at Volvo ønsker å videreføre det de har bygget opp gjennom to generasjoner av XC90.

Over fem meter

– Jeg er ikke enig i at den er konservativ. Som sagt handler dette om å videreføre det mange forbinder med en XC90. Den er stor, rommelig og ikke minst praktisk. Samtidig har den mye ny teknologi og selvfølgelig: Den er elektrisk. Vi har maksimert alle mulighetene som ligger i overgangen til elbil, sier Wahlstedt.

Der dagens XC90 er så vidt under 5 meter lang (nærmere bestemt 4,95), strekker EX90 seg til hele 5,03 meter. Sju seter er standard og den har brukbar bagasjeplass, selv med alle setene i bruk. Frunk er også på plass.

INNVENDIG: Ingen store overraskelser i interiøret. Det er rent, moderne og ganske minimalistisk.

Neppe under en million

Rekkevidden er på inntil 585 kilometer og den tar imot inntil 250 kW ved hurtiglading.

Da Volvo viste bilen i fjor, opererte de med priser før de varslede avgiftene som kom fra årsskiftet. Nå er det klart at EX90 starter på 979.900 kroner. Hvis du heller vil abonnere enn å kjøpe, er månedsprisen 14.290 kroner.

Volvo tilbyr mye fint ekstrautstyr, så det er neppe noen som klarer å komme under en million kroner. 100.000-150-000 kroner i ekstrautstyr er nok mer realistisk.

ØVERST: Dette er toppmodellen EX90 Excellence med fire seter og høy luksusfaktor. Denne viste Volvo første gang for noen uker siden.

Kommer snart til Norge

– Forventet levering her hjemme er fjerde kvartal 2024, dersom man bestiller i dag. Vi forventer at de første kundebilene kommer til Norge andre kvartal neste år, slik vi kommuniserte ved salgsstart i november i fjor, har Volvos norske kommunikasjonssjef Erik Trosby tidligere opplyst til oss i Broom.



Akkurat det EX90-eksemplaret vi har møtt i Gøteborg kommer forresten på en snarvisitt til Norge kommende uke. Først skal den stilles ut i Oslo, så går turen videre til bilutstillingen Autopia Trondheim.

