Ingen bønn: Mange må la bilen stå

I dag våkner mange i det sørlige Norge opp til snøfall. Det kommer etter en lang periode med fint vær og til dels høye temperaturer. Dermed har også mange allerede lagt om til sommerdekk. De har en stor utfordring i dag.

Det er nemlig stor forskjell på egenskapene, mellom sommerdekk og vinterdekk. Litt snøfall trenger for så vidt ikke være noe problem, det skumle er når det snør så mye at det legger seg på veien. Da er sommerdekk fy-fy.

Småveiene er de skumleste her. På større veier skal det mer til at det legger seg. Men mange turer starter jo nettopp på småveier.

– Mange er nok ikke klar over hvor forskjellige egenskaper sommerdekk og vinterdekk egentlig har. Sommerdekk på snødekt og glatt vei er livsfarlig. Du får mye dårligere veigrep. Alt fra svinger til oppbremsning kan gi store utfordringer, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

BLI HJEMME: Hvis bilen ser slik ut og står på sommerdekk, da bør du tenke deg litt om før du kjører avgårde.

Ny undersøkelse: Firehjulstrekk kan gi mange flere ulykker

Tar en sjanse

For de som har piggdekk på bilen, er fristen for å ta dem av for lengst ute. For vinterdekk uten pigger er det ingen spesiell dato man må forholde seg til, men mange velger å følge fristene for piggdekk også her. I år var den 16. april.

– Det er et poeng å skifte til sommerdekk så fort det blir varmere i været. Men er man tidlig ute, risikerer man naturligvis også at det blir snøfall og glatt – som i dag. Og da er det ingen bønn: Du må la bilen stå til du er hundre prosent sikker på at veien ikke er glatt. Da må du enten holde deg hjemme – eller finne andre måter å komme deg til jobb eller skole på, sier Møller Johnsen.

Slik så det ut da Jenny (22) ble presset ut i grøfta

SKUMMELT: Det skal ikke mye til for at du mistet kontrollen på glatt føre. Har du da sommerdekk på bilen, kan det bli en kostbar affære.

Økonomisk smell

Det verste av alt er naturligvis hvis du forårsaker en ulykke, fordi du har feil dekk på bilen. Da er heller ikke forsikringsselskapene nådige.

Som bileier plikter du å være riktig skodd. Hvis sommerdekkene kan anses som en årsak til at du kjører av veien, eller for eksempel inn i en annen bil – ja, da er sjansen stor for at du opplever avkortning i forsikringsutbetalingen. Det kan bety en saftig økonomisk smell.

10 tips: Dette bør vi vite når veien er glatt



Video: Testen er egentlig over – så skjer dette