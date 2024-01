NAF og Motors store rekkeviddetest er akkurat i gang: Hele 23 biler skal få vise hvor langt de kan gå under norske vinterforhold.

Men en svært aktuell bilmodell skulle egentlig ikke vært med.

I forkant av testen besluttet nemlig Toyota at de ikke ville ha med sin bZ4X. Begrunnelsen: At Toyota mener testen i sin nåværende form har utspilt sin rolle:

Slik ble det ikke...

– Siden elbiltesten i all hovedsak fokuserer på rekkevidde, mener Toyota at den ikke gir et helhetlig bilde av hvordan en moderne elbil vurderes og brukes av bilkundene, sa Toyotas kommunikasjonssjef Espen Olsen Olsen til Motor, i forkant av testen.



Dette vakte stor oppsikt, særlig fordi Toyotas holdning bryter med det nesten alle andre i norsk bilbransje gjør: De stiller med bil til testen.

Dermed lå det an til at en av Norges mest solgte biler ikke skulle være med. Men slik ble det likevel ikke:

En stor favoritt trakk seg også

LØSNING: Motor-redaktør Peter Raaum og NAF fant en løsning, da Toyota ikke ville stille med bil til rekkevidde-testen.

Fått mange reaksjoner

– Nei, vi har leid inn en bil, forteller Motor-redaktør Peter Raaum som legger til at de har fått mange reaksjoner fra lesere som har vært spente på hvordan bZ4X med firehjulstrekk vil klare seg i vintertesten.

Og nå får de altså svaret på det, utover dagen onsdag. Det er bare å følge med på vår dekning på Broom. På Motor.no får du også løpende og grundig oppdatering gjennom hele testen.

Her følger du testen i vårt Livesenter

Video: Motor-redaktør Peter Raaum om hvorfor de har leid en Toyota: