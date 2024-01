VW Passat var en storselger i mange tiår i Norge. Den mest populære oppskriften var stasjonsvogn, automatgir, firehulsdrift – og dieselmotor.

Men nå er Passat rett og slett plukket ut av sortimentet til VW her hjemme. Den er forresten ikke den eneste modellen du ikke får, lenger. Golf er også borte – sammen med alle andre personbiler enn elbilene. VW går nemlig foran – og har innført 2025-målet om 100 prosent nullutslippsbiler allerede fra 1. januar 2024.

ID.3, ID.4 og ID.5 har erstattet Golf og Tiguan. Men ikke før nå har vi en bil å fylle tomrommet etter Passat med: ID.7.

Med lengde på 496 centimeter, er den faktisk 17 centimeter lengre enn Passat – og hele 30 centimeter lengre enn ID.4.

Dette er en plassvinner – og det er ikke det eneste som imponerer oss med denne bilen. Mye er nemlig blitt veldig bra. Men et par kritiske punkter har vi også merket oss.

STOR: Med lengde på 496 centimter, er ID.7 hele 30 centimeter lengre enn ID.4.

4x4 og stasjonsvogn kommer

ID.7 kommer i første omgang som sedan – eller kombi. Litt avhengig av hvordan du definerer det. Stor bakluke er det i alle fall.

I Norge har vi som nevnt tradisjon for stasjonsvogn. Den kommer etter planen i 2024.

En annen ting vi liker godt i Norge er firehjulsdrift. Det blir også tilgjengelig på ID.7 i løpet av året.

Betyr det at du bør vente med å kjøpe? Etter en uke med testbilen, er jeg ikke så sikker på det er noe poeng ...

Brutalt frost-møte

Dette er altså første mulighet for å teste ID.7 på norske veier. Det betyr også et møte med norsk vinter – og svært kaldt vær. Det går ikke helt problemfritt.

En dag er nemlig hele bilen plutselig «død». Det går ikke en gang an å låse den opp via fjernkontrollen på nøkkelen. Etter å ha fjernet et deksel ved dørhåndtaket på førersiden får vi imidlertid låst opp på «gamlemåten» – med den fysisk nøkkelen.

Dermed er det også mulig å åpne panseret. Her skjuler det seg ikke en frunk – men tilgang til 12 Volt-batteriet. Med «starthjelp» (hei – og takk – Falcken!) får vi endelig liv i systemet. Og først da får vi også koblet til laderen til hovedbatteriet. Ladekabelen blir nemlig ikke «låst på», så lenge det ikke er strøm på 12 Volt-batteriet.

Med hjemmeladeren koblet på, må bilen «stå å gå», samtidig som den lader. Så lenge den gjør det, lader nemlig hovedbatteriet opp 12 volt-batteriet samtidig. Omtrent som en diesel eller bensinbil, der altså.

Noen utfordringer skal det altså være. Men nå som vi har fått ryddet unna det problemet – la oss komme i gang med selve testen!

FULL STOPP: Da 12 volt-batteriet knelte, måtte det starthjelp til.

Hva er nytt:

ID.7 er altså det nye familiebil-alternativet til VW. Den tyske bilgiganten har selv uttalt at Tesla Model S er en konkurrent. De to er kanskje ikke helt sammenlignbare – men det er store sedaner med gode rekkevidde, begge to.

ID.7 har uten tvil tatt opplevd kvalitet og plass til et nytt nivå internt i VW. Det er gledelig. For her var man i ferd med å bli litt akterutseilt på enkelte modeller. Særlig interiøret har fått et tiltrengt løft.

Oppgitt rekkevidde er 618 kilometer. Det er mulig takket være en ny elmotor, som er mer effektiv – og et mer aerodynamisk karosseri enn SUV-ene ID.4 og ID.5. Cd-verdien, alså tallet som sier noe om hvor mye luftmotstand bilen har, er bare 0,23. Tesla Model Y har til sammenligning akkurat samme tall.

Bagasjerommet er på 532 liter. Nok for de aller fleste. Men den fallende taklinjen hindrer at du kan laste mye i høyden. En bra skiluke er på plass, slik at det ikke er så farlig at det ikke er 40/20/40-deling av ryggen på baksetene.

Det er også mulig å senke gulvet i bagasjerommet – og en egen «kjeller» til for eksempel ladekabler.

Legger du ned bakseteryggen helt, får du hele 1.586 liter. På taket kan du laste opptil 75 kilo, men frunk under panseret må du klare deg uten.

Dessuten er hengerkapasiteten bare 1.000 kilo. I alle fall frem til du får utgaven med firehjulsdrift. Da øker den til 1.200 kilo. Hengerfeste koster forøvrig 14.000 kroner ekstra.

HEAD UP: Informasjon i frontruta er genialt, og lar deg holde fokus på veien. VW har forskjellige visninger, slik at du kan begrense informasjonen som du synes det blir rotete. Men vi savner å få opp informasjon om telefon og multimediasystemet.

Hvordan fungerer det?

Rekkevidden er vi ikke i nærheten av på vinterføre, selvsagt. I testperioden er det opptil 15-16 minusgrader på det kaldeste. Det gir store utslag på forbruket.

Når batteriet er fulladet, viser kjørecomputeren at vi kan kjøre rundt 470 kilometer. Men selv det er nok optimistisk i kaldt vær.

Forbruket er oppgitt til lave 14,4 kWt per 100 kilometer. I testrunden vår på 100 kilometer – i 10 minusgrader – ender vi med et forbruk på 20,7 kWt. Vi bruker ikke eco-kjøreprogrammet og har klimaanlegget på 22 grader.

Hurtigladingen var heller ikke som vi hadde håpet på. Oppgitt kapasitet er 175 kW. Det skal gjøre det mulig å lade fra 10-80 prosent på mindre enn 30 minutter.

Slik gikk det ikke da vi testet. Batteripakken var riktignok ikke forvarmet, men bilen ble kjørt rundt i 10 minutter før lading. Under ladingen var det maks effekt på 86 kW. 19-80 prosent tok 38 minutter. Her må vi imidlertid få testet mer, før vi konkluderer.

IKKE SÅ RASK: Hurtigladingen gikk ikke så raskt som planlagt. Men kulde og ikke forvarmet batteripakke er noe av forklaringen. Merk ellers at åpningen til ladeluken går oppover, noe som er praktisk for å unngå snø i ladeporten.

Men selve bilen imponerer altså stort. Dette er VWs mest komfortable bil, akkurat nå. Blant annet er det neste tre meter akselavstand, meget bra støydemping og god fjæringskomfort. Du får skikkelig storbilfølelse. Dette nærmer seg premiumbil, rett og slett.

Riktignok merker du at den blir litt stump over skarpe ujevnheter. Men stort sett går dette meget bra.

Du har også mulighet til å sette opp bilen slik du selv ønsker. Sport gir skjerpet gassrespons og tyngre styring. Men dette er ikke en bil som oppleves sportslig, selv om frasparket er friskt nok. 0-100 km/t skal gå unna på 6,5 sekunder.

Setene er også gode – både foran og bak. Massasjefunksjonen foran er en vinner på langtur! I baksetet er det som nevnt masse plass – og setene er svært komfortable. Takhøyden er mer enn god nok på testbilen, som ikke har glasstak. Det er også nok høyde på sitteputen, til at man ikke føler at man sitter med knærne for langt oppunder haka. En del elbiler sliter med det siste, fordi batteripakken bygger mye i høyden på gulvet.

STOR SKJERM: Denne skjermen er noe helt annet enn det vi ble introdusert for i ID.3, -4 og -5. Her vises også de ulike justeringsmulighetene for tilpasse bilens kjøreegenskaper.

Vi har også veldig sansen for menyløsningen på hovedskjermen. Nå som den er blitt større, er den stort sett lett å forholde seg til. Smarte og oversiktlige menyer, som man fort blir godt kjent med.

En snarvei-meny av ikoner øverst på skjermen, gir tilgang til de mest brukte funksjonene. Oppløsningen på skjermen er også meget godt.

Head up-displayet (HUD) med VR-teknologi fungerer utmerket. Vi skulle imidlertid gjerne fått opp telefon og multimedia-informasjon i vinduet, slik at man blir mindre avhengig av å trykke på hovedskjermen.

Vi setter også pris på digitale instrumenter som supplement til HUD-displayet. Men VW sin løsning er et langt stykke unna de beste i klassen.

LUKSUS: Massasje i forsetene er gull på langtur. Det er en rekke ulike programmer og mulighet for å regulere intensitet og varighet.

Konklusjon:

VW virker å ha tatt til seg en del av kritikken de fikk rundt de tidligere ID.-modellene. Interiøret er mer påkostet og minner nå smått om en premiumbil, skjermen til infotainmentsystemet er mye større og smart delt opp – og støytdempingen er meget god.

Baksetetplassen er ganske enkelt enorm – særlig om de foran ikke har setene helt ned. Da blir det nemlig mindre plass, fordi du ikke får føttene under setet.

God rekkevidde, godt nok fraspark for en familiebil – og stort bagasjerom. Joda, det meste er på plass her.

Firehjulsdriften da? Tja, trenger du virkelig det? God vektfordeling, gjør at ID.7 kommer seg fram selv på glatt og vanskelig føre. Det fikk vi erfare under testperioden. Men om du har behov for 200 kilo økt hengervekt, er kanskje det et viktigere argument for å velge ID.7 med firehjulsdrift ...

Stasjonsvogn? Blir helt sikkert en del som vil ha det. Men igjen – trenger du det egentlig? Høyere forbruk og lavere rekkevidde, er jo også en konsekvens av å velge den varianten.

PS: Det kommer også en ID.7 med større batteripakke, som skal klare rekkevidde på over 700 kilometer.

GOD PLASS: Bakseteplassen er rett og slett imponerende. Men hvis forsetene er senket helt ned, blir det trangt å få føttene under ...

Bilen for deg hvis?

Komfort og plass er viktig

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger 4x4 (foreløpig) og ekstra bakkeklaring

MER PREMIUM: Interiøret i ID.7 har fått et betydelig løft. Mindre hardplast og betydelig mer påkostet inntrykk.

Volkswagen ID.7 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, bakhjulsdrift

Effekt: 286 hk / 545 Nm

0-100 km/t: 6,5 sekunder

Toppfart: 180 km/t Batteri/lading: Batteri: 77 kWt netto

Rekkevidde: 618 kilometer

Forbruk: 14,4 kWt

Hurtiglading: 175 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 496 x 186 x 153 cm

Bagasjerom: 532 liter

Hengervekt: 1.000 kilo

Vekt: 2.172 kg Pris: Startpris: 537.000 kroner

Pris testbil: 645.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 20,7 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

TO NIVÅER: Gulvet i bagasjerommet kan senkes

