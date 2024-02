Det er ikke mange bilmodeller som er mer ikoniske enn lille Renault 5. Bilen ble produsert i hele ni millioner eksemplarer mellom 1972 og 1996, da den ble avløst av Clio.

Men nå børster Renault støvet av klassikeren, og presenterer den i ny utgave for første gang på 28 år. Nyheten har fått navnet Renault 5 E-Tech electric, og er ny fra ytterst til innerst – og med noen klare design-hint til sine forfedre.

Har vokst seg større

Nye Renault 5 er naturligvis helelektrisk. Det er fortsatt en småbil, selv om den er rundt halvmeteren lengre enn forrige utgave. Det er helt i tråd med forventningene: I snitt har også folk vokst siden 1996, og strenge krav til sikre soner, kollisjonsputer og andre sikkerhetsanordninger, fører nødvendigvis også til at kjøretøyene vokser.

Bilen erstatter i praksis en av verdens største elbilsuksesser, Renault Zoe. Størrelsesmessig er den også sammenlignbar.



Her kan du se originalen som gikk ut av produksjon i 1996

HELT NY: Renault 5 E-Tech electric kommer til Norge i høst. Her får du noen smakebiter fra inn- og utsiden.

Produksjonen skjer i Nord-Frankrike, og Renault hevder at 75 prosent av bilen består av deler som er produsert innenfor en radius på 300 kilometer fra fabrikken. I tillegg til utbredt bruk av resirkulerte materialer, skal dette sørge for et lavt miljøavtrykk.



Designmessig er den i samme kombi-kategori som den klassiske Renault 5. Franskmennene er ivrige på å fremheve at bilen har personlighet, og peker blant annet på at fronten ser ut som et «ansikt» med øye-formede lykter. LED-lampene i midten framstår som pupiller, og blunker til deg når du nærmer deg kjøretøyet.



En rød stripe strekker seg bakover langs taklinjen – det spriter opp designen synes vi, særlig på den hvite utgaven. For øvrig kan du velge mellom signallakk i gult, grønt og blått – i tillegg til sort.

MENNESKELIGNENDE: Lyktene skal se ut som øyne, noe som skal gi bilen mer personlighet, håper Renault.

Det franske flagget i blått, hvitt og rødt er en viktig del av identiteten, i tillegg til 5-tallet. Begge deler går igjen en rekke steder. På panseret er 5-tallet satt sammen av fem LED-lamper, som indikerer hvor mye strøm som er på batteriet. Lyser alle fem lampene når du nærmer deg bilen, er det fullt.

Plattform tilpasset bilen

SMART: Når du nærmere deg bilen, kan du enkelt se hvor mye strøm batteriet har, bare ved å se på fem-tallet på panseret.

R5 bygges på en helt ny elbilplattform, som i motsetning til mange av sine konkurrenter er tilpasset bilen, ikke motsatt, hevder Renault. Det skal ha gitt ingeniørene friere tøyler til å lage akkurat den bilen de har ønsket.

Plattformen har fått navnet AmpR Small, og sørger for et helt flatt gulv i kupéen, akselavstand på 2,54 meter (som er bra for en bil som kun er 3,92 meter lang). Det sørger for bra romfølelse i kupéen, og har gitt plass til et bagasjerom på anstendige 326 liter.

I tillegg kan den faktisk utstyres med hengerfeste. Det er ikke veldig vanlig i denne klassen. Maksvekt på henger er imidlertid begrenset til 500 kilo.

To batteristørrelser, moderat ladehastighet

NY PLATTFORM: Nye Renault 5 er den første som bygges på plattformen som har fått navnet AmpR Small

Bilen leveres med to batteristørrelser. Den minste er på 40 kWt, og skal gi rekkevidde på rundt 300 kilometer. Det største batteriet er på 52 kWt, og øker rekkevidden til 400 kilometer.

Lading hjemme skjer med effekter på inntil 11 kW, mens hurtiglading stopper på 100 kW – eller bare 80 kW for det minste batteriet. Det er litt svakere enn hva vi hadde forventet, men takket være små batteripakker skal du likevel kunne lade fra 15 til 80 prosent kapasitet på under en halv time.

Motoren er en variant av den som sitter i Megane E-Tech, og kommer i tre utgaver. Velger du utgaven med det største batteriet (som sannsynligvis blir mest populær her til lands) får du en motor som yter rundt 150 hestekrefter, med dreiemoment på 245 Nm. Fremdrift skjer ved hjelp av forhjulene.

Akselerasjon fra 0-100 km/t skal være unnagjort på under 8 sekunder. Dette er en liten bil, så vi antar at den vil oppleves som ganske kvikk. Topphastigheten er 150 km/t.

Støtter toveislading

For øvrig er bilen temmelig up to date hva angår andre tekniske kapasiteter. Den støtter for eksempel såkalte Vehicle to load (V2L), som betyr at du kan koble alt fra kaffetraktere til støvsugere og panelovner til ladekontakten via et adapter, og så fungerer batteriet i bilen som en gigantisk powerbank.

Videre støtter den Vehicle to grid (V2G), som i praksis betyr at bilen kan bli en del av strømnettet. Batteriet lades når strømmen er billig og kapasiteten i nettet er god, og så kan det sende strøm tilbake til nettet når kapasiteten er sprengt, for å «avhjelpe» situasjonen. Dette er en teknologi vi garantert kommer til å få et forhold til i fremtiden.

Avansere førerstøttesystemer og mulighet for delvis selvkjøring vil også være på plass, men sannsynligvis vil noe av dette bli tilgjengelig som tilvalg.

Sprekt interiør

TOVEISLADING: Renault 5 støtter både V2L og V2G, to standarder du vil få høre mye om i årene som kommer.

På innsiden har bilen to store skjermer foran. Infotainmentsystemet er levert av Google, samme som på Megane E-Tech. Det betyr Google Maps, Google Assistant og et rikt app-utvalg.

Setene ser nesten ut som sportsseter. De byr på bra komfort og sidestøtte, og de kommer i en rekke spreke farger og stoffer. Skinn er ikke blant disse, til gjengjeld kan du velge dongeristoff. Kreativt, og noe som gjør at bilen stikker seg ut i mengden.

Bakseteplassen er ikke den største, men her her grei plass til to voksne i størrelse medium. Seteryggene er delt 40/60, og kan legges ned uavhengig av hverandre, for transport av større gjenstander.

SPORTSSETER: Setene byr på god komfort og kommer i en rekke forskjellige stoffer og farger.

For øvrig skal bilen kunne bestilles med en rekke forskjellige og spesielle løsninger, blant annet kan du kjøpe en spesialsydd holder for lange baguetter for plassering mellom forsetene. Mer fransk får det nesten ikke blitt.

Under 300.000 i Norge?

Og så var det prisen: Den kommer til å starte på rundt 25.000 euro i EU, for utgaven med minst motor og minste batteri.

Vi tipper en startprisen i Norge – med det største batteriet – vil havne under 300.000 kroner, men det gjenstår foreløpig å se.

Produksjonen starter i sommer, og bilen er ventet på markedet til høsten. Vi kommer tilbake med flere opplysninger om priser og tilgjengelighet så snart vi har dem.

Slik var vårt møte med prototypen: